Alcaraz x Sinner: acompanhe AO VIVO a final do US Open

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, e o espanhol Carlos Alcaraz, número 2, decidem neste domingo (7), o título do US Open. A partida está marcada para começar às 15h (horário de Brasília) no icônico Arthur Ashe Stadium. Atualização: O início da partida está atrasada por conta da presença do presidente dos Estados Unidos: Donald Trump.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

1º SET | ATRASADO | SINNER 0 X 0 ALCARAZ

Caminho de Sinner e Alcaraz à final do US Open

Jannik Sinner trilhou um caminho dominante, mas foi testado em momentos cruciais. O número 1 do mundo cedeu apenas dois sets em sua jornada até a final. Ele superou adversários perigosos como o cazaque Alexander Bublik e o compatriota Lorenzo Musetti por 3 a 0, mas precisou mostrar resiliência para vencer Denis Shapovalov e o canadense Félix Auger-Aliassime, ambos por 3 sets a 1.

O italiano Jannik Sinner na vitória sobre o canadense Felix Auger-Aliassime na semifinal do US Open (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Carlos Alcaraz chega à grande final em estado de graça, com uma campanha de perfeição absoluta. O espanhol alcançou a decisão sem perder um único set em todo o torneio, uma demonstração de domínio raramente vista. Em sua trajetória, passou por adversários como Reilly Opelka e Jiří Lehečka sem dificuldades. O auge de sua campanha foi na semifinal, onde apresentou uma atuação de gala para superar a lenda Novak Djokovic por impressionantes 3 sets a 0, um resultado que chocou o mundo do tênis e elevou sua confiança ao nível máximo.

continua após a publicidade

Alcaraz na partida contra Djokovic no US Open (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP )

Em Nova York, é apenas a segunda vez que os dois rivais vão medir forças. Na primeira, nas quartas de final de 2022, Alcaraz não só levou a melhor, numa batalha de cinco sets (sendo dois tiebreaks, como acabou conquistando, naquela semana, o primeiro de seus cinco títulos desse nível.

➡️ Sabalenka quebra jejum de 11 anos e é bicampeã do US Open

No confronto direto, a vantagem é de Alcaraz, com nove vitórias em 14 partidas.