Único top 10 sem título no ano, Musetti perde ponto incrível no Finals; vídeo

Lorenzo Musetti (9º) e o australiano Alex de Minaur (7º) deixaram tudo em quadra, na terça-feira, pela segunda rodada do ATP Finals, em Turim, na Itália. O anfitrião venceu a batalha em 2h47m, por 7/5, 3/6 e 7/5, conquistando sua primeira vitória em dois jogos no torneio que reúne os oito melhores da temporada.

No set decisivo, o tenista da Austrália venceu um ponto espetacular, provavelmente, o mais incrível do torneio até aqui. Musetti chegou a bater a bola por entre as pernas no rallie, e os dois rivais terminaram a jogada caídos no chão, de tanta entrega. Confira:

Com três vice-campeonatos na temporada, o italiano, de 23 anos é o único top 10 que ainda busca o primeiro título em 2025. Sábado, Musetti perdeu a decisão do ATP 250 de Atenas para o sérvio Novak Djokovic. Em setembro, na final do ATP 250 de Chengdu, na China, o algoz foi o chileno Alejandro Tabilo, enquanto, no Masters 1000 de Monte Carlo, no saibro, em abril, o título ficou com o atual líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz.

Musetti tem desvantagem contra Alcaraz

Por falar no tenista da Espanha, na quinta-feira Musetti - que disputa o torneio pela primeira vez - o enfrentará novamente, buscando a vaga às semifinais do torneio em Turim. Na seguda, o italiano estreou com derrota para o americano Taylor Fritz (6º), por 6/3 e 6/4.

Além da derrota na final em Monte Carlo, Musetti perdeu para o líder do ranking, neste ano, na semifinal do Masters 1000 de Roma e na de Roland Garros, ambas em maio e no saibro.



No confronto direto, são seis vitórias de Alcaraz em sete jogos contra Musetti. O italiano só venceu o primeiro duelo entre ambos, na decisão do ATP 250 de Hamburgo de 2022, no saibro, o primeiro de seus dois títulos na carreira até aqui.