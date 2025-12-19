Flamengo se classifica antecipadamente para Super8 e busca o pentacampeonato

O Flamengo segue imparável no NBB 2025/26. Em partida realizada na noite da última quinta-feira (18), o Flamengo derrotou o União Corinthians por 82 a 65, assegurando matematicamente sua vaga na próxima edição da Copa Super 8. Com o resultado, o rubro-negro carioca se junta a Pinheiros e Minas Tênis Clube como os primeiros garantidos no torneio.

Flamengo se garantiu de forma antecipada para o Super 8 após vencer o União Corinthians no NBB (Foto: Mariana Sá / Flamengo)

A classificação antecipada inicia a defesa de um território que o Flamengo domina. Atual bicampeão consecutivo do Super 8, o Rubro-negro entra na edição de 2026 com a missão de conquistar o tricampeonato seguido, feito que isolaria ainda mais o clube como a maior potência da competição. No total, o clube busca seu quinto troféu geral para a estante da Gávea.

O EC Pinheiro está na 1ª colocação do NBB e se assegurou matematicamente no Super 8 2026 (Foto: Carlos Roosewelt / FBC)

O que é a Copa Super 8?

O torneio é um dos momentos mais eletrizantes do calendário do basquete nacional. Confira como funciona: