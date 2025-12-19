menu hamburguer
Mais Esportes

Flamengo se classifica antecipadamente para Super8 e busca o pentacampeonato

Flamengo, EC Pinheiros e Minas se garantem no torneio após rodada da quinta-feira (18)

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 19/12/2025
15:50
Flamengo se garantiu de forma antecipada para o Super 8 após vencer o União Corinthians no NBB (Foto: Mariana Sá / Flamengo)
Flamengo se garantiu de forma antecipada para o Super 8 após vencer o União Corinthians no NBB (Foto: Mariana Sá / Flamengo)
O Flamengo segue imparável no NBB 2025/26. Em partida realizada na noite da última quinta-feira (18), o Flamengo derrotou o União Corinthians por 82 a 65, assegurando matematicamente sua vaga na próxima edição da Copa Super 8. Com o resultado, o rubro-negro carioca se junta a Pinheiros e Minas Tênis Clube como os primeiros garantidos no torneio.

A classificação antecipada inicia a defesa de um território que o Flamengo domina. Atual bicampeão consecutivo do Super 8, o Rubro-negro entra na edição de 2026 com a missão de conquistar o tricampeonato seguido, feito que isolaria ainda mais o clube como a maior potência da competição. No total, o clube busca seu quinto troféu geral para a estante da Gávea.

O EC Pinheiro está na 1ª colocação do NBB e se assegurou matematicamente no Super 8 2026 (Foto: Carlos Roosewelt / FBC)
O EC Pinheiro está na 1ª colocação do NBB e se assegurou matematicamente no Super 8 2026 (Foto: Carlos Roosewelt / FBC)

➡️ No sufoco, Flamengo bate time argentino e vence a primeira na BCLA

O que é a Copa Super 8?

O torneio é um dos momentos mais eletrizantes do calendário do basquete nacional. Confira como funciona:

  1. O torneio reúne exclusivamente os 8 primeiros colocados do 1º turno do NBB.
  2. Disputado em mata-mata, com sete partidas eliminatórias: quatro quartas de final, duas semifinais e a grande final.
  3. O chaveamento é definido pela posição na tabela: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.
  4. Além do troféu, o campeão garante uma vaga direta na Basketball Champions League Americas (BCLA), o principal torneio de clubes do continente

