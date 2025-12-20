Ex-top 4, melhor asiático da história exalta João Fonseca

Em 2015, um ano após chegar à sua única final de Grand Slam, no US Open, Kei Nishikori se tornou o número 4 do mundo, melhor ranking de um asiático na história. Hoje, aos 35 anos, o japonês é o 156º do mundo e jogou alguns Challengers. No de Phoenix, em março, foi derrotado pelo campeão João Fonseca na semifinal.

Em entrevista ao portal japonês Wowow, o primeiro asiático a chegar a uma final de Grand Slam não poupou elogios ao número 1 do Brasil (e 24º do mundo):



- A bola dele é rápida e pesada. Acho que ele é um jogador que cria bons ângulos e joga muito bem. É extremamente potente, o saque também é bastante forte e sinto que ele representa bem o tênis da atual geração mais jovem.



Na semana em que derrotou o ex-top 4, João Fonseca era apenas o 80º do mundo. E, naquela campanha, o brasileiro superou, entre outros, o alemão Jan Lennard Struff (46º), nas oitavas de final, e o cazaque Alexander Bublik, na decisão. O título rendeu ao jovem carioca, então com 18 anos, um salto de 20 posições no ranking.





Segundo Nishikori, o brasileiro tem tudo para seguir subindo ainda mais:



- Se reduzir um pouco os erros, é um tipo de tênis que pode levá-lo facilmente ao top 10 e até mesmo ao top 5. Além disso, acredito que ele tem a personalidade necessária para chegar ao topo.

Elogios à velocidade dos golpes de João Fonseca

O vice-campeão do US Open de 2014 (perdeu para o croata Marin Cilic, após derrotar o sérvio Novak Djokovic na semifinal, na maior vitória da carreira) ficou impressionado com a potência dos golpes do tenista carioca em Phoenix:

- O Fonseca lançou bolas em uma velocidade que eu nunca tinha enfrentado antes, então eu não podia baixar a guarda durante os ralis. Qualquer bola um pouco mais fraca ele devolvia com força. Eu estava sob pressão o tempo todo.

Pupilo do técnico Guilherme Teixeira, na Yes Tennis, no Rio, o brasileiro venceu, em Phoenix, o terceiro troféu de Challenger, em quatro finais.





Em março de 2024, então como o 341 do mundo, João Fonseca sofreu, diante do compatriota Gustavo Heide (225º), em Assunção, no Paraguai, no saibro, sua única derrota em decisões desse nível.



Os três títulos de João Fonseca, em Challenger, foram em quadras rápidas: em Lexington, em agosto do ano passado, e dois em 2025, em Canberra, em janeiro, e em Phoenix. Na atual temporada, aliás, o brasileiro ganhou 10 de 11 partidas desse nível (a única derrota foi na estreia em Estoril, para o holandês Jesper de Jong.

