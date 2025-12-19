menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Qual teria sido o motivo do rompimento entre Alcaraz e Ferrero

Líder do ranking encerrou parceria com técnico após sete anos

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/12/2025
04:20
Ferrero abraça Alcaraz após um de seus títulos (Reprodução)
O abraço emocionado de Ferrero em Alcaraz, após um dos títulos (Reprodução)
O mundo do tênis foi surpreendido por uma bomba nesta semana: o rompimento de Carlos Alcaraz, líder do ranking, de 22 anos, com o técnico Juan Carlos Ferrero, com quem trabalhava desde 2018. Pela mensagem de ambos nas redes sociais, a impressão era a de que o treinador gostaria de continuar com o pupilo, mas o verdadeiro motivo ainda não veio à tona, oficialmente.

No entanto, de acordo com o jornal espanhol Marca, o treinador não teria ficado satisfeito com algumas mudanças no contrato para 2026. Ex-número 1 do mundo, o técnico teria 48 horas para negociar a nova proposta de trabalho: ele recebeu o contrato na manhã de sábado e deveria dar uma resposta dois dias depois.

Segundo o diário local, Ferrero julgo inadmissíveis algumas cláusulas do novo acordo. Entretanto, uma sensível redução salarial, sem consulta ao treinador, não teria sido um dos motivos do rompimento. Apenas em 2025, o líder do ranking embolsou, só em premiação, US$ 18,8 milhões.

Antes de Ferrero, ainda na época de juvenil, Alcaraz foi treinado por Carlos Santos (dos cinco aos nove anos) e Kiko Navarro, com esse último ficou até os 17. Com o ex-número 1 do mundo, o espanhol venceu todos seus 24 títulos como profissional, com destaque para seis Grand Slams: US Open (em 2022 e 2025), Wimbledon (2023 e 2024) e Roland Garros (em 2024 e 2025).

Alcaraz se diverte na pré-temporada

Rompimento com o treinador à parte, Alcaraz, que alcançou o topo do ranking pela primeira vez em 2022, segue a pré-temporada. No vídeo abaixo, o espanhol se diverte com o italiano Flavio Cobolli.


Carlos Alcaraz encerrou parceria com Ferrero após sete anos (Reprodução)
Carlos Alcaraz encerrou parceria com Ferrero após sete anos (Reprodução)

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
