Confirmado o primeiro torneio de João Fonseca em 2026

João Fonseca já tem definido o primeiro torneio de 2026. O número 1 do Brasil e 24 do mundo começará a próxima temporada no ATP 250 de Adelaide, na Austrália, na quadra rápida. Trata-se de um dos eventos preparatórios para o Grand Slam que abre o calendário: o Aberto da Austrália.

O torneio em Adelaide começa no dia 6 de janeiro e, além do carioca, de 19 anos, outro nome já confirmado foi o do britânico Jack Draper, número 10 do mundo. Trata-se, curiosamente, do maior algoz do brasileiro em 2025, o único que o derrotou duas vezes. As vitórias foram na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, em março, na quadra rápida, e na terceira fase de Roland Garros, em maio, no saibro.

Devido a uma lesão no braço, Draper antecipou o final da temporada, em setembro, inclusive ficando de fora do US Open, o quarto e último Grand Slam do ano. E em 2025, por sinal, o britânico, de 23 anos, viveu seu auge, com o melhor ranknig, quarto, em junho, e o maior título, em Indian Wells. Draper somou 30 vitórias em 39 jogos desde janeiro.



João Fonseca venceu dois ATP's em 2025



Antes do torneio em Adelaide, o brasileiro foi confirmado no ATP 250 de Buenos Aires e no Rio Open, ambos no saibro e em fevereiro.



Com 26 triunfos em 42 jogos de ATP em 2025 (fora os 10 em 11 jogos de Challengers), João Fonseca também alcançou, em 2025, seu melhor ranking, 24º, o atual. Em fevereiro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, se tornou o mais jovem do país a vencer um ATP, aos 18 anos, em Buenos Aires, no saibro. Em outubro, o número 1 do Brasil saboreou sua maior conquista até aqui, no ATP 500 da Basileia.

O jovem carioca guarda ótimas recordações da Austrália em 2025. Em janeiro, em Melbourne, furou o qualifying (vencendo três jogos) do Aberto da Austrália e, em sua estreia em chaves principais de Grand Slam, protagonizou a maior vitória, por ora, como profissional contra o russo Andrey Rublev, então nono do mundo (vídeo abaixo). Duas semanas antes, o número 1 do Brasil venceu o Challenger de Canberra.

Embora já tenha encerrado a temporada, o número 1 do Brasil ainda faz um jogo (sem contar pontos para o ranking), em 2025. Será a exibição, no dia 8 de dezembro, em Miami, contra o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz.

Todos os campeões do ATP 250 de Adelaide



2025 - Felix Auger Aliassime (CAN)

2024 - Jiri Lehecka (TCH)

2023 - Soonwoo Kwon (COR)

2022 - Gael Monfils (2022)

2021 - Jannik Sinner (ITA)

2020 - Andrey Rublev (RUS)