Shelton iguala feito de 1994 com o título de Toronto; entenda



Na noite de quinta-feira (7), Ben Shelton conquistou o terceiro e mais importante título da carreira. Na final do Masters 1000 de Toronto, o americano derrotou o russo Karen Khachanov (12º do mundo), por 6/7 (5), 6/4 e 7/6.

- É um sentimento surreal. Foi uma semana longa, não é fácil chegar à final. Meu melhor tênis veio quando mais precisei. Fui perseverante, resiliente, todas as qualidades que gosto de ver em mim - celebor o campeão, que, até então, tinha os títulos de Houston, no saibro, ano passado, e de Tóquio, em 2023, na quadra rápida. Shelton também tem dois vices na carreira: em Munique, no saibro, neste ano, e na Basileia, na rápida, em 2024.

Shelton iguala Sampras e passa Djokovic

Com o feito, o americano, aos 22 anos e 291 dias, se tornou o mais jovem do país desde 1994 a vencer quatro top 20 no mesmo torneio. Além do russo, o americano despachou o italiano Flavio Cobolli (13º), nas oitavas de final, o australiano Alex De Minaur (9º) e o compatriota Taylor Friz (4º), nas semis.



O último a alcançar tal feito foi ninguém menos do que Pete Sampras (campeão de 14 Grand Slams), no Masters 1000 de Indian Wells, há 31 anos.

O título de Toronto também levou Shelton a assumir a sexta colocação no ranking, ultrapassando o sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo.



