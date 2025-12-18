ATP muda regra para situações de calor extremo; entenda

Em alguns torneios do circuito mundial, os tenistas costumam sofrer com o calor extremo. Tem sido assim, entre outros, no Aberto da Austrália e no Masters 1000 de Xangai, na China. Pois, a partir de 2026, a ATP (Associação de Tenistas Profissionais) colocará em prática uma regra que permitirá interromper as partidas em situações como essa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Ronaldo Fenômeno presenteia Alcaraz com camisa autografada; veja vídeo



Tal novidade é uma resposta a um pedido que não vem de hoje, por parte dos atletas, e é baseada no WBTG (Wet Bulb Globe Temperature (WBGT). Trata-se de um índice que combina a temperatura do ar, porcentagem de umidade e nível de radiação solar.

continua após a publicidade

A nova regra apresenta abordagem estruturada e com suporte médico para o gerenciamento do calor extremo. O objetivo é proteger não apenas a saúde dos jogadores, A nova regra sobre calor fornece uma abordagem estruturada e com suporte médico para o gerenciamento do calor extremo, com o objetivo de proteger a saúde dos jogadores, além de melhorar as condições para espectadores, árbitros, pegadores de bola e equipe do torneio.

Esse debate sobre o calor extremo aconteceu em outubro, durante o Masters 1000 chinês. O então campeão do torneio, o italiano Jannik Sinner, se viu obrigado a abandonar sua partida, devido a fortes câibras. O sérvio Novak Djokovic reconheceu ter vomitado durante uma vitória e lamentou, publicamente, o estado das quadras:



- É brutal quando se tem mais de 80% de umidade dia após dia - disse o ex-líder do ranking, à época.

continua após a publicidade

Quando os jogos serão suspensos ou interrompidos pelo calor

Abaixo, as situações que poderão sofrer paralisação ou suspensão das partidas em 2026:



Pausa de 10 minutos para resfriamento - Quando o WBGT atingir 30,1°C ou mais durante os dois primeiros sets de partidas de simples melhor de três sets. Essa pausa de resfriamento, quando ativada, de 10 minutos após o segundo set poderá ser solicitada por qualquer um dos jogadores. Essa nova regra poderá ser exigida por ambos os atletas em jogos de simples. Durante a interrupção, os tenistas poderão utilizar medidas de resfriamento, como se hidratar, trocar de roupa, tomar banho e receber instruções do técnico, sob a supervisão da equipe médica da ATP.

Suspensão - O jogo será suspenso quando o WBGT exceder 32,2°C.