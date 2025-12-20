Belle Silva, esposa de Thiago Silva, se pronuncia sobre saída do Fluminense: 'A verdade'

O zagueiro Thiago Silva não faz mais parte do elenco do Fluminense. Neste sábado (20), o jogador foi anunciado como novo reforço do Porto, de Portugal. O vínculo será até o fim da temporada de 2025/2026, com possibilidade de renovação por mais um ano. Diante do cenário, Belle Silva, esposa do atleta, respondeu algumas críticas nas redes sociais.

Por meio de uma publicação, ela desabafou sobre a repercussão da saída do jogador do Fluminense. A decisão teve uma repercussão negativa em parte da torcida do Tricolor. Foi então, que Belle respondeu algumas narrativas e contou a "verdade" sobre a decisão do atleta.

— Seres humanos costumam falar, apontar e sustentar certezas sobre aquilo que, muita vezes, não passa de especulação. A verdade é que não se trata de abandonar, mas de reconhecer o momento certo de partir, quando o lugar já não nos comporta mais — publicou a esposa do jogador.

Belle Silva, esposa de Thiago Silva, se manifestou sobre chegada de zagueiro ao Porto (Foto: Reprodução)

Esta será a segunda passagem de Thiago Silva pelo Porto. O zagueiro já havia defendido o clube na temporada 2004/05, quando integrou a equipe B. Em publicação nas redes sociais do clube, o jogador demonstrou entusiasmo com o retorno aos Dragões.

— Estou aqui para anunciar meu retorno aos Dragões. Quero dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou muito motivado e espero ajudar da melhor maneira possível. Agradeço ao presidente André Villas-Boas pela oportunidade e ao nosso mister Francesco Farioli também. Estou ansioso para vestir essas cores mais uma vez. Conto com vocês — afirmou o novo zagueiro do Porto.

Thiago Silva deixa o Fluminense após eliminação na Copa do Brasil

A saída de Thiago Silva do Fluminense ocorreu após a eliminação da equipe, comandada por Luis Zubeldía, nas semifinais da Copa do Brasil diante do Vasco. No jogo de ida, disputado no Maracanã, o time de São Januário venceu por 2 a 1, de virada. Já na partida de volta, o Tricolor das Laranjeiras venceu por 1 a 0 no tempo normal, resultado que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Vasco levou a melhor ao vencer por 4 a 3, sob o comando de Fernando Diniz.

O presidente tricolor, Mário Bittencourt, ainda tentou a permanência do zagueiro, mas a decisão do jogador foi deixar o clube. A principal motivação foi a intenção de ficar mais próximo da família, que reside em Londres, na Inglaterra. Prova disso é que seu filho, Isago Silva, de 17 anos, assinou no início de dezembro seu primeiro contrato profissional com o Chelsea — clube pelo qual Thiago Silva atuou entre 2020 e 2024.