Em Jidá, Rafael Nadal realiza sonho dos fãs no NextGen

Segundo maior recordista de títulos (22) de Grand Slams (os torneios mais importantes do tênis), Rafael Nadal arrasta uma multidão por onde passa. E não tem sido diferente nesta semana em Jidá, na Arábia Saudita, durante o NextGen Finals, torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada.

Desde 2024, o ex-tenista espanhol, que se aposentou em novembro do ano passado, é embaixador da Federação Saudita. Na sexta-feira, o Rei do Saibro (campeão 14 vezes em Roland Garros) viu de um dos camarotes ao duelo entre os compatriotas Rafael Jodar e Martín Landaluce. Esse último, aliás, treina em Palma de Mallorca, na academia do ex-líder do ranking.

Em sua visita à Arábia Saudita, Nadal também ajuda a fomentar o tênis infanto-juvenil, além de apoiar programas de treinamentos e ajudar a planejar o futuro da modalidade no país.



- Esse torneio nos encanta, é fantástico ver os jogadores jovens. O Tênis está crescendo na Arábia Saudita e é positivo ver que o alcance está aumentando. E com a chegada de jogadores como Nadal, a emoção e o crescimento aumentam - disse o torcedor Jayshree Babu, ao site da ATP.

Nadal estará na semifinal e na decisão

Como aconteceu em 2024, quando viu de perto o título do brasileiro João Fonseca, o ex-número 1 do mundo vai acompanhar a reta final do NextGen. Neste sábado, os americanos Learner Tien (principal favorito) e Nishesh Basavareddy se enfrentam. Que vencer decide, domingo, o título contra o belga Alexander Blockx ou o norueguês Nicolai Budkov Kjaer.

