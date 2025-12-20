menu hamburguer
Em Jidá, Rafael Nadal realiza sonho dos fãs no NextGen

Ídolo espanhol é embaixador da Federação Saudita

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
11:37
Rafael Nadal posa com uma pequena fã em Jidá (Foto: Corinne Dubreuil/ATP Tour)
Segundo maior recordista de títulos (22) de Grand Slams (os torneios mais importantes do tênis), Rafael Nadal arrasta uma multidão por onde passa. E não tem sido diferente nesta semana em Jidá, na Arábia Saudita, durante o NextGen Finals, torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada.

Desde 2024, o ex-tenista espanhol, que se aposentou em novembro do ano passado, é embaixador da Federação Saudita. Na sexta-feira, o Rei do Saibro (campeão 14 vezes em Roland Garros) viu de um dos camarotes ao duelo entre os compatriotas Rafael Jodar e Martín Landaluce. Esse último, aliás, treina em Palma de Mallorca, na academia do ex-líder do ranking.

Em sua visita à Arábia Saudita, Nadal também ajuda a fomentar o tênis infanto-juvenil, além de apoiar programas de treinamentos e ajudar a planejar o futuro da modalidade no país.

- Esse torneio nos encanta, é fantástico ver os jogadores jovens. O Tênis está crescendo na Arábia Saudita e é positivo ver que o alcance está aumentando. E com a chegada de jogadores como Nadal, a emoção e o crescimento aumentam - disse o torcedor Jayshree Babu, ao site da ATP.

Nadal estará na semifinal e na decisão

Como aconteceu em 2024, quando viu de perto o título do brasileiro João Fonseca, o ex-número 1 do mundo vai acompanhar a reta final do NextGen. Neste sábado, os americanos Learner Tien (principal favorito) e Nishesh Basavareddy se enfrentam. Que vencer decide, domingo, o título contra o belga Alexander Blockx ou o norueguês Nicolai Budkov Kjaer.

Fãs árabes com imagens de Rafael Nadal (Foto: Div<span style="text-decoration: underline;">ulgação</span>/ATP)
