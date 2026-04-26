AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Madri
Número 1 do Brasil enfrenta o espanhol Rafael Jodar
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Após avançar por W.O. na sexta-feira, devido à desistência do croata Marin Cilic, João Fonseca inicia, neste domingo, sua terceira participação no Masters 1000 de Madri. O desafio do número 1 do Brasil e 31 do mundo, de 19 anos, é o anfitrião Rafael Jodar, 42º do mundo, que tem a mesma idade do rival, em duelo inédito. O Lance! acompanha ao vivo o duelo.
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|Jogadores
|Sets
|1º Set
|2º Set
João Fonseca
6
Rafael Jodar
5
1º set
- Carioca confirma novamente: 6/5.
- Parcial segue bem equilibrada, agora 5/5.
- Sem sustos, João confirma e faz 5/4.
- Jodar empata em 4/4.
- Número 1 do Brasil confirma de zero e vira o set.
- João Fonseca devolve de zero a quebra. E vai sacar em 3/3.
- O brasileiro força as devoluções, e oponente saca em 0/30.
- Jodar faz um winner de esquerda na paralela e conquista a primeira quebra do jogo.
- João erra um forehand na rede, e adversário tem seu primeiro break.
- De zero, o espanhol empata a parcial (2 a 2).
- O brasileiro confirma o saque.
- Jodar salva os três breaks e empata (1 a 1).
- Com um smash, o anfitrião salva novamente.
- João vence um rally e tem novo break.
- Com um ótimo primeiro saque, Jodar salva a primeira chance. Depois, com um ace, escapa da segunda.
- Espanhol saca em 15/40, brasileiro tem dois breaks.
- O pupilo do técnico Guilherme Teixeira confirma.
- O tenista carioca abre 40/0, comete uma dupla-falta, e o rival empata.
- Número 1 do Brasil inicia o duelo no saque.
- Terminou o aquecimento, jogo começa em instantes.
- João Fonseca e Rafael Jodar são ovacionados na Manolo Santana.
- O brasileiro e o anfitrião estão a caminho da quadra central.
Pré-jogo
Quem avançar mede forças, nas oitavas de final, com o tcheco Vit Kopriva (66º, de 28 anos), algoz do francês Arthur Rinderknech (26º), por 6/4, 3/6 e desistência.
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Tanto em 2024, aos 17 anos, quando era o 242º do ranking, quanto na temporada seguinte, já como o 65º, o brasileiro alcançou a segunda rodada no torneio em Madri. Dessa vez, o jovem carioca, como cabeça de chave pela primeira vez em torneios desse nível, faria a estreia na segunda fase. Mas Cilic, com problemas estomacais, desistiu do jogo.
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O pupilo do técnico Guilherme Teixeira volta à capital espanhola após dois bons resultados na mesma superfície, no saibro: quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo e do ATP 500 de Munique, quando perdeu, respectivamente, para o número 3 (o alemão Alexander Zverev) e o sexto do mundo, o americano Ben Shelton (que se sagrou campeão na Alemanha).
João Fonseca somou cinco vitórias nesses últimos dois torneios, enquanto Jodar, no início de abril, conquistou seu primeiro ATP na carreira, o 250 de Marraqueshe, no Marrocos. Semana passada, no ATP 500 de Barcelona, o jovem espanhol chegou às semifinais.
Na sexta-feira, o rival do brasileiro conquistou a maior vitória da carreira, derrubando o número 8 do mundo, o australiano Alex De Minaur, na segunda rodada de Madri. Foi seu primeiro triunfo sobre um top 10.
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João Fonseca já sobe no ranking
Mesmo antes da estreia em Madri, o brasileiro já vai subindo duas posições no ranking mundial, assumindo o 29º lugar.
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