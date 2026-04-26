AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Madri

Carioca confirma novamente: 6/5.

Parcial segue bem equilibrada, agora 5/5.

Sem sustos, João confirma e faz 5/4.

Jodar empata em 4/4.

Número 1 do Brasil confirma de zero e vira o set.

João Fonseca devolve de zero a quebra. E vai sacar em 3/3.

O brasileiro força as devoluções, e oponente saca em 0/30.

Jodar faz um winner de esquerda na paralela e conquista a primeira quebra do jogo.

João erra um forehand na rede, e adversário tem seu primeiro break.

De zero, o espanhol empata a parcial (2 a 2).

O brasileiro confirma o saque.

Jodar salva os três breaks e empata (1 a 1).

Com um smash, o anfitrião salva novamente.

João vence um rally e tem novo break.

Com um ótimo primeiro saque, Jodar salva a primeira chance. Depois, com um ace, escapa da segunda.

Espanhol saca em 15/40, brasileiro tem dois breaks.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira confirma.

O tenista carioca abre 40/0, comete uma dupla-falta, e o rival empata.

Número 1 do Brasil inicia o duelo no saque.

Terminou o aquecimento, jogo começa em instantes.

João Fonseca e Rafael Jodar são ovacionados na Manolo Santana.