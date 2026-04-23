Djokovic destaca carreira de João Fonseca: 'No caminho certo'

Às vésperas da estreia no Masters 1000 de Madrid, João Fonseca teve o privilégio de receber elogios de Novak Djokovic, atual número quatro do mundo. Durante o Prêmio Laureus, do qual o sérvio foi um dos apresentadores, ele não poupou palavras ao falar sobre a trajetória do carioca de 19 anos, tendo, inclusive, o comparado a Guga Kuerten. No "Oscar do esporte", João concorreu na categoria de revelação do ano, mas foi superado por Lando Norris, atual campeão da Fórmula 1.

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Ao mencionar o brasileiro, Djokovic destacou a força mental de João, para além das questões táticas e técnicas dentro de quadra: "Acho que ele tem um grande talento. É um jogador realmente impressionante. Além disso, parece muito maduro para a idade dele.".

O sérvio ressaltou também a equipe do brasileiro, comandada pelo técnico Guilherme Teixeira desde a transição do jovem jogador para o circuito profissional. Para Djokovic, o papel de João também corresponde a preencher uma lacuna histórica do tênis brasileiro.

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— Ele está no caminho certo, sabe o que está fazendo, tem boas pessoas ao seu redor, pessoas muito humildes e muito focadas. É fantástico termos agora um jovem jogador promissor vindo do Brasil. Desde Guga Kuerten não tínhamos um jogador de simples tão excepcional. Há um futuro brilhante pela frente para ele, ele é tão jovem, vamos ver o que acontece.

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João Fonseca se prepara para Masters 1000 de Madrid

O próximo compromisso do carioca de 19 anos, atual número 31 do mundo, é o Masters 1000 de Madrid. João é cabeça de chave do torneio e faz sua estreia nesta sexta-feira (24), por volta das 16h (de Brasília).

Do outro lado da rede, terá um adversário de peso: Cilic, ex-número 3 do mundo e dono de 21 títulos no circuito, incluindo o emblemático troféu do US Open de 2014.