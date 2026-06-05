Campeão olímpico em 2021, dono de sete troféus de Masters 1000 e três vezes finalista de Grand Slam, Alexander Zverev está a uma vitória do maior título da carreira. Isso porque, nesta sexta-feira, o alemão, número 3 do mundo, de 29 anos, derrotou o tcheco Jakub Mensik (27º), por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/2, 3/6 e 6/3, na semifinal de Roland Garros.

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- Ele fez duas ótimas semanas aqui, derrotando grandes jogadores. Estou feliz por ter vencido. Espero, no domingo, fazer outra grande partida - celebrou Zverev.

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Domingo, às 10h (de Brasília), o melhor tenista da Alemanha decide o título contra um italiano que nunca foi tão longe em torneios desse nível: Flávio Cobolli (14º) ou Matteo Arnaldi (104º). Os compatriotas duelam às 14h desta sexta.

Zverev na quarta final de Slam

Essa é a 11ª participação consecutiva de Zverev em Paris. E desde 2021 que ele alcança, no mínimo, as quartas de final: foi semifinalista de 2021 a 2023, parou a duas fases da final em 2025, e a melhor campanha foi há dois anos. Na ocasião, foi superado na decisão pelo espanhol Carlos Alcaraz, ausente dessa vez devdio a uma lesão no punho direito.



Com 554 vitórias e 232 derrotas, o número 3 do mundo soma 24 títulos no currículo. Além do revés para o atual vice-líder do ranking, em 2024, em Paris, Zverev perdeu para o italiano Jannik Sinner a final do Australian Open de 2025. Sua primeira decisão desse nível foi alcançada em 2020, quando acabou superado pelo austríaco Dominic Thiem no US Open.



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O tcheco Jakub Mensik na partida contra o alemão Alexander Zverev em Roland Garros (Foto: Alain JOCARD / AFP)





