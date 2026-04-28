Santos empata com o San Lorenzo e se complica na Sul-Americana; dê suas notas

O Santos empatou mais uma vez na Sul-Americana e vê sua classificação para a próxima fase da competição cada vez mais distante. Na noite desta terça-feira, o time comandado por Cuca empatou com o San Lorenzo, por 1 a 1, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos. O Peixe segue na lanterna do Grupo D, com apenas dois pontos. Cuello e Gabigol marcaram os gols do duelo na Argentina.

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O Peixe volta a campo no próximo sábado (2), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o líder Palmeiras, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão. O time precisa reagir na competição nacional, já que está na 17ª posição, ou seja, na zona de rebaixamento, com apenas 14 pontos.

Santos sofre gol, mas reage em poucos minutos

Em 13 minutos de jogo, o goleiro Gabriel Brazão já havia feito duas defesas incríveis, sendo uma em cima da linha e garantindo que o placar continuasse no zero. No entanto, aos 26 minutos, um vacilo de Willian Arão no meio-campo resultou em gol de Cuello. O Santos, então, reagiu em cinco minutos e melhorou depois do gol sofrido. Aos 32, Rollheiser, o principal destaque alvinegro do primeiro tempo, encontrou Neymar avançando pela esquerda. O camisa 10 invadiu a área e devolvou para o argentino, que ajeitou de para Gabigol chegar finalizando. Tudo igual: 1 a 1.

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Santos controlou o segundo tempo, mas não conseguiu vencer

Na etapa complementar, as duas equipes demonstraram certo cansaço já na metade, apesar de o Santos ter ficado no maior controle da partida. Enquanto o time de Cuca tentava jogadas mais centralizadas, o San Lorenzo se preocupava apenas em neutralizar o time brasileiro. Isso se intensificou quando o treinador sacou Rollheiser para colocar Barreal. As tentativas eficientes do Peixe eram poucas e, mais uma vez, o time termina a rodada da competição sem vencer.

Foto: Abner Dourado / Santos FC

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Nos primeiros minutos de jogo, Gabriel Brazão salvou uma bola em cima da linha. Na jogada, a bola foi levantada na área, Romaña ajeitou e Auzmendi completou para o gol, mas o goleiro se esticou para fazer um milagre. Algumas defesas difíceis salvaram o Santos nesta noite.

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Deu aula 🏅

Quando o Santos esteve em seu auge, quem mais se destacou foi Rollheiser, principalmente na criação e movimentação da jogada que resultou em gol de Gabigol, com direito a passe de calcanhar para o camisa 9, que foi eficiente.

Ficou abaixo 📉

Willian Arão, do Santos, cometeu alguns erros individuais, que incluíram tomada de decisões equivocadas. Um desses lances resultou em gol do San Lorenzo. Por estar muito abaixo, acabou substituído no intervalo e deu lugar a João Schmidt.

Não vou ver isso sozinho 😱

O lance do gol do San Lorenzo no primeiro tempo mostrou que a fase individual e coletiva do Peixe está mal. Isso porque o lance teve início no meio-campo, quando Willian Arão - que já havia vacilado em outro lance - perdeu a bola e deixou o campo aberto para o adversário contra-atacar. Cuello não desperdiçou e Gabriel Brazão, que estava bem no jogo, estava mal posicionado e aceitou o chute de longa distância.

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✅ Ficha técnica

SAN LORENZO 🆚 SANTOS

Sul-Americana - 3ª rodada da fase de grupos

📆 Data e horário: terça-feira, 28 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires-ARG

🥅 Gols: Cuello, 26'/1°T (1-0) e Gabigol, (32'/1°T (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Luan Peres, Lucas Veríssimo e Escobar (SAN)

🟥 Cartões vermelhos: -

SAN LORENZO (Técnico: Gustavo Álvarez)

Gill; Herrera, Romaña, Montenegro e Tripichio; Barrios, Insaurralde, Gulli (Fabricio López) e De Ritis; Cuello (G. Rodríguez), Reali, Auzmendi (Herazo) e Reali (Barrios).

SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (João Schmidt) e Oliva; Gabriel Bontempo (Thaciano), Neymar e Rollheiser (Barreal); Gabigol (Mateus Xavier).

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Jhon Ospina (COL)

🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)

📺 VAR: David Rodriguez (COL)

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