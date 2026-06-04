Altitude ou rival nacional? O que muda para o São Paulo entre Bolívar e Grêmio nas oitavas

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O São Paulo vai para a pausa da Copa do Mundo sabendo que tem um compromisso em agosto. As oitavas de final da competição estão previstas para acontecer entre os dias 11 e 20 de agosto, após a pausa para a Copa do Mundo. O Tricolor avançou em primeiro lugar no grupo C, invicto.

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Com 12 pontos, enfrentou o O´Higgins, Millonarios e o Boston River. Sua classificação foi consagrada na última rodada desta fase de grupos, ao vencer o Boston River, por 2 a 0, em jogo disputado no Morumbis. O Tricolor pode enfrentar tanto o Grêmio quanto o Bolívar nas oitavas de final.

Como está o Bolívar?

Caso avance para enfrentar o Bolívar, o São Paulo reencontrará um adversário que já fez parte de capítulos importantes de sua trajetória na Libertadores. O duelo mais recente entre as equipes ocorreu em 2013, ainda na fase preliminar do torneio continental.

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Na partida de ida, disputada no Morumbi, o Tricolor aplicou uma goleada por 5 a 0, com gols de Luis Fabiano (duas vezes), Jadson, Osvaldo e Rogério Ceni. No confronto de volta, em La Paz, acabou derrotado por 4 a 3, mas garantiu a classificação para a fase de grupos graças à ampla vantagem construída em casa.

Atualmente, o Bolívar ocupa a quarta colocação do Campeonato Boliviano e tem como principal trunfo a altitude de La Paz, onde manda seus jogos. Maior campeão nacional, com 31 títulos, a equipe esteve na zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores até a última rodada da fase de grupos. No entanto, acabou derrotada pelo Independiente Rivadavia e terminou em terceiro lugar na chave, garantindo vaga na repescagem da Copa Sul-Americana.

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Time boliviano enfrentou o Fluminense neste ano na fase de grupos da Libertadores (Foto: Jorge Bernal / AFP)

E se for o Grêmio?

Com o Grêmio, o São Paulo não terá que se preocupar com a altitude - mesmo sabendo que decide a volta no Morumbis. No mais, é um adversário brasileiro bastante conhecido.

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Em decisões, as equipes se enfrentaram algumas vezes. Nessa, o Tricolor levou a melhor em momentos importantes, como nas oitavas de final da Copa do Brasil e na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1990. Depois, voltou a eliminar os gaúchos nas oitavas da Copa do Brasil de 1998.

Por outro lado, o Grêmio também acumulou classificações marcantes sobre o São Paulo, como nas quartas das Copas do Brasil de 1995 e 2001, além da semifinal de 2020. No Brasileirão, o time vive um momento complicado. Atualmente, na 16ª colocação, com 21 pontos. O time vive um dos piores começos da competição dos últimos anos.

Carlos Vinicius comemorando gol do Grêmio diante do Santos, pelo Brasileirão. (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Como será o caminho do São Paulo na Sul-Americana?

Como avançou na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, o São Paulo garantiu a vantagem de decidir o mata-mata diante da sua torcida. Com isso, o Tricolor fará o jogo de ida das oitavas de final fora de casa e disputará a partida de volta no Morumbis.

As oitavas de final da competição estão previstas para acontecer entre os dias 11 e 20 de agosto, após a pausa para a Copa do Mundo. Caso avance diante de Bolívar ou Grêmio nas oitavas de final, o São Paulo terá pela frente nas quartas um confronto contra Boca Juniors, O'Higgins ou Recoleta, dependendo dos resultados do outro lado da chave da Copa Sul-Americana. O time conhece seus próximos adversários já em julho.