Alonso confirma saída e se despede do Atlético: 'Fica um torcedor'
Zagueiro é o estrangeiro com mais jogos na história do Atlético
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Chegou ao fim a passagem de Junior Alonso pelo Atlético. O zagueiro disputou sua última partida com a camisa alvinegra na vitória por 1 a 0 sobre o Puerto Cabello e confirmou a saída logo após o jogo. Ele aproveitou o momento para se despedir da torcida e deixar uma mensagem de agradecimento.
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Alonso explicou que sua saída já estava previamente acordada e fez uma breve avaliação do período em que defendeu o clube:
— Já estava fechado para eu sair do clube, hoje foi o meu último jogo. O Atlético significa tudo para mim, a maior quantidade de jogos que tenho, o estrangeiro com mais jogos. Ganhamos títulos importantes, sou muito grato ao Atlético por tudo que ele me deu. Jamais tive a intenção de ser um ídolo, apenas de ser respeitado — disse o zagueiro.
Alonso mandou um recado para a massa atleticana, agradecendo o carinho nos anos em que vestiu a camisa alvinegra:
— Quero agradecer àquele torcedor que veio sempre apoiar, mesmo nas adversidades. Jamais o torcedor faltou com respeito a mim e à minha família, sou grato por isso. Desejo que o clube continue sempre brigando por títulos e continue no topo, e que o torcedor seja feliz — iniciou Alonso.
— Fico feliz por tudo que a gente conseguiu. Hoje acaba uma história como jogador, mas fica com minha família e comigo um torcedor que sempre estará apoiando o clube e torcendo pelas expectativas também — finalizou o defensor.
Alonso pelo Atlético
- 242 partidas disputadas
- 4 gols marcados
- 6 títulos (1 Campeonato Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 4 Campeonatos Mineiros).
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