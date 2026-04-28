Cena envolvendo Neymar viraliza em San Lorenzo x Santos: 'Não conseguia acreditar'

O Santos visita a Argentina para jogar contra o San Lorenzo, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Ao entrar em campo, um menino argentino se emocionou ao ver Neymar, que lhe deu um abraço e ficou conversando com o garoto.

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Confira a reação dos internautas após o momento emocionante:

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Tradução: 🥹 As lágrimas de alegria do menino ao entrar em campo de mãos dadas com Neymar. Ele não conseguia acreditar.

Tradução: Esse garotinho estava CHORANDO DE EMOÇÃO porque estava entrando em campo com o Neymar… O Neymar o viu, o abraçou e ficou conversando com ele. Momento lindo. 🥹❤️

FOTO JÁ USADA! Neymar durante Santos x Fluminense (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

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Santos precisa da vitória

Após uma derrota e um empate na competição, o Santos busca, fora de casa, a primeira vitória na competição. No último compromisso do Alvinegro na Vila Belmiro, o Peixe empatou com o Recoleta, pelo placar de 1 a 1.

A partida contra o San Lorenzo, além de importante, ganhou um tom curioso após torcedores argentinos "tietarem" Neymar Jr, craque e camisa 10 do Peixe.

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Um dos motivos para a grande adoração à Neymar na Argentina é, sem dúvidas, a parceria de anos do craque com Lionel Messi. Os atletas atuaram juntos em dois clubes, no Barcelona e no Paris Saint Germain.

No clube catalão, os jogadores fizeram parte do famoso trio "MSN", com Messi, Suárez e Neymar. A passagem dos dois jogando juntos no time francês, no entanto, não foi bem sucedida.

Uma criança argentina de oito anos, inclusive, conheceu Neymar no hotel. O motivo? A criança em questão se chama Neymar.

Texto de Gabriel de Britto Silva

O atacante do Santos conheceu o garoto no hotel da delegação do Santos em Buenos Aires. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (27), um dia antes da partida contra o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana.

O garoto argentino tirou fotos com o jogador brasileiro, e também recebeu autógrafo, além de ganhar uma camisa do Santos personalizada com o nome do craque. O camisa 10 viajou com a delegação santista após o empate por 2 a 2 com o Bahia no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. A presença de Neymar representa um reforço importante para o Santos em um período complicado na competição continental.