Andrés Gómez vive sonho de Copa, mas lamenta desfalcar o Vasco: 'Gostaria'

O atacante Andrés Gómez lamentou desfalcar o Vasco, mas afirmou que viverá o "sonho de todo jogador" ao defender a seleção da Colômbia na Copa do Mundo. O atacante falou após a vitória por 3 a 0 sobre o Barracas Central, nesta quarta-feira (27), em São Januário, pela sexta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana.

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O estádio recebeu público reduzido em meio a protestos da torcida cruz-maltina. Após a partida, Gómez destacou a importância do resultado para encerrar a sequência negativa do Vasco e garantir a classificação no torneio continental, e reconheceu o momento difícil para o torcedor.

— Agradeço a Deus, voltamos a conseguir vencer, vínhamos de três derrotas. Era muito difícil para a gente, para o torcedor também. Mas, graças a Deus, conseguimos sair da melhor maneira e agora classificar, que era o mais importante. E depois a gente vai ver como vamos solucionar o resto — declarou ao "Paramount+".

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Convocado pela Colômbia para a disputa da Copa do Mundo, o atacante admitiu que gostaria de estar à disposição do Vasco para o confronto diante do Atlético-MG no domingo (31), pelo Brasileirão, mas ressaltou o peso da oportunidade com a seleção nacional.

— É o sonho de todo jogador representar sua seleção na Copa. Claro que gostaria de estar para ajudar o Vasco, é um jogo fundamental. Mas, depois da Copa, se Deus quiser, estaremos de volta aqui ao Vasco — disse.

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Andrés Gómez em ação pelo Vasco contra o Barracas Central pela Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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