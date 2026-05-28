Veja os confrontos dos playoffs da Sul-Americana

A fase de grupos da Copa Sul-Americana se encerrou nesta quinta-feira (28), e os duelos da fase de playoffs estão definidos. Em confrontos pré-definidos, os segundos colocados da Sula enfrentam os times vindos da Libertadores, que terminaram em terceiro lugar em seus grupos na principal competição do continente.

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➡️ Libertadores e Sul-Americana: onde assistir ao sorteio das oitavas de final

O cruzamento acontece de acordo com a campanha das equipes nas duas competições continentais, seguindo o seguinte formato:

Playoff A: Melhor 2º colocado da Sul-Americana x Pior 3º colocado da Libertadores

Playoff B: 2º melhor 2º da Sul-Americana x 2º pior 3º da Libertadores...

Confrontos dos playoffs da Sul-Americana

Universidad Central-VEN x Santos Lanús-ARG x Cienciano-PER Santa Fé-COL x Caracas-VEN Nacional-URU x Tigre-ARG Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI Independiente Medellín-COL x Vasco Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino Bolívar-BOL x Grêmio

Sorteio das oitavas de final

O formato da Copa Sul-Americana possui especificidades. Apenas os líderes de cada grupo avançam de forma direta para as oitavas de final e formam o Pote 1 do sorteio que será realizado nesta sexta-feira (29), às 12h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

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Da mesma forma, o Pote 2 do sorteio será composto pelos vencedores dos confrontos dos playoffs, já definidos. O cruzamento, no entanto, é feito antes da disputa da fase anterior às oitavas de final, no sorteio desta sexta.

Times já classificados às oitavas da Sul-Americana

Macará-EQU Atlético-MG São Paulo Deportivo Recoleta-PAR Botafogo Montevideo City Torque-URU Olimpia-PAR River Plate-ARG

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Troféu Copa Sul-Americana, que está na fase de playoffs (Foto: Divulgação/Conmebol)

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