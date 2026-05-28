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Veja os confrontos dos playoffs da Sul-Americana

Segundos colocados da fase de grupos enfrentam times vindos da Libertadores

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/05/2026
23:50
Atualizado há 2 minutos
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Troféu da Copa Sul-Americana
imagem cameraTroféu da Copa Sul-Americana (Foto: MARCELO ENDELLI / POOL / AFP)
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A fase de grupos da Copa Sul-Americana se encerrou nesta quinta-feira (28), e os duelos da fase de playoffs estão definidos. Em confrontos pré-definidos, os segundos colocados da Sula enfrentam os times vindos da Libertadores, que terminaram em terceiro lugar em seus grupos na principal competição do continente.

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O cruzamento acontece de acordo com a campanha das equipes nas duas competições continentais, seguindo o seguinte formato:

Playoff A: Melhor 2º colocado da Sul-Americana x Pior 3º colocado da Libertadores
Playoff B: 2º melhor 2º da Sul-Americana x 2º pior 3º da Libertadores...

Confrontos dos playoffs da Sul-Americana

  1. Universidad Central-VEN x Santos
  2. Lanús-ARG x Cienciano-PER
  3. Santa Fé-COL x Caracas-VEN
  4. Nacional-URU x Tigre-ARG
  5. Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI
  6. Independiente Medellín-COL x Vasco
  7. Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino
  8. Bolívar-BOL x Grêmio

Sorteio das oitavas de final

O formato da Copa Sul-Americana possui especificidades. Apenas os líderes de cada grupo avançam de forma direta para as oitavas de final e formam o Pote 1 do sorteio que será realizado nesta sexta-feira (29), às 12h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

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Da mesma forma, o Pote 2 do sorteio será composto pelos vencedores dos confrontos dos playoffs, já definidos. O cruzamento, no entanto, é feito antes da disputa da fase anterior às oitavas de final, no sorteio desta sexta.

Times já classificados às oitavas da Sul-Americana
  1. Macará-EQU
  2. Atlético-MG
  3. São Paulo
  4. Deportivo Recoleta-PAR
  5. Botafogo
  6. Montevideo City Torque-URU
  7. Olimpia-PAR
  8. River Plate-ARG

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Trofeu-Sul-Americana
Troféu Copa Sul-Americana, que está na fase de playoffs (Foto: Divulgação/Conmebol)

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