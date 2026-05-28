O Vasco irá enfrentar o Independiente Medellín, da Colômbia, na fase de playoffs da Sul-Americana. A definição veio nesta quinta-feira (28), após os últimos jogos das rodadas finais da Libertadores e da Sula. Os confrontos serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de julho.

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Diferentemente das oitavas de final, os duelos da repescagem não são definidos por sorteio. O cruzamento acontece de acordo com a campanha das equipes nas duas competições continentais.

O Cruz-Maltino terminou a fase de grupos da Sul-Americana como o terceiro melhor segundo colocado da fase de grupos da Sul-Americana. Desta forma, enfrentará o Independiente Medellín, sexto melhor terceiro colocado da Libertadores.

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A equipe colombiana estava no Grupo A da Libertadores e terminou a competição com sete pontos, atrás de Flamengo e Estudiantes. Diante do rival do Vasco, inclusive, o Medellín perdeu por W.O. após confusão provocada pelos torcedores no Estádio Atanasio Girardot.

Equipe titular do Vasco em duelo contra o Olimpia, pela Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Independiente Medellín não terá torcida diante do Vasco

A Conmebol decretou o "W.O." do Independiente Medellín por confusão na partida contra o Flamengo, válida pelo Grupo A da Libertadores. A decisão foi tomada pelo órgão disciplinar da entidade e divulgada no último dia 21.

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Além do W.O., a equipe colombiana terá de disputar os próximos cinco jogos como mandante em competições organizadas pela Conmebol com portões fechados. Desta forma, o jogo de ida do duelo entre Vasco e Independiente Medellín, disputado na Colômbia, não terá presença de público.

Relembre a confusão em Independiente Medellín x Flamengo

O jogo entre Flamengo e Independiente Medellín no último dia 7, pela quarta rodada da Libertadores, foi paralisado logo nos primeiros minutos devido aos protestos da torcida contra a má fase da equipe colombiana. No Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, torcedores do time local arremessaram barreiras de metal no gramado, atearam fogo em parte da arquibancada e invadiram o campo. Diante do clima tenso, o árbitro Jesús Valenzuela determinou que os jogadores retornassem aos vestiários.

Antes mesmo da entrada das equipes em campo, torcedores do Independiente Medellín, vestidos de preto, em sua maioria, já haviam lançado objetos no gramado. Um jornalista, inclusive, foi atingido. Nas arquibancadas, uma faixa com a frase "Transformaram o campo em um cemitério" foi estendida pelos manifestantes.

O principal alvo dos protestos foi o acionista majoritário do clube, Raúl Giraldo. No entanto, os torcedores também direcionaram críticas aos jogadores, à federação colombiana, à Conmebol e à Fifa.

Confusão em Independiente Medellín x Flamengo pela Copa Libertadores (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

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