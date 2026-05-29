O Botafogo conheceu nesta sexta-feira (29), em sorteio na sede da Conmebol, seus possíveis adversários nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Melhor campanha na fase de grupos, o Glorioso aguarda os playoffs entre Lanus-ARG e Cienciano-PER.

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Com 16 pontos na fase de grupos, o Glorioso teve a melhor campanha geral e, com isso, decidirá no Nilton Santos todos os confrontos de mata-mata até a semifinal. A decisão será no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

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No caminho do Botafogo, o Cienciano terminou na segunda colocação do Grupo B da Sul-Americana, que teve o Atlético-MG como líder. O Lanus, por sua vez, foi terceiro colocado no Grupo G da Libertadores, que teve LDU-EQU e Mirassol como classificados.

A fase de playoffs será disputada nas semanas dos dias 22 e 29 de julho. As oitavas, por sua vez, serão disputadas com datas-base no dias 12 e 19 de agosto.

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Veja confrontos e o chaveamento do Botafogo na Sul-Americana:

Boca Juniors-ARG ou O'Higgins-CHI x Recoleta-PAR

Sporting Cristal-PER ou Red Bull Bagantino x Atlético-MG

Lanus-ARG ou Cienciano-PER x Botafogo

Independiente Medellín-COL ou Vasco x Olimpia

Santa Fé-COL ou Caracas-VEN x River Plate

Nacional-URU ou Tigre-ARG x Montevideo City Torque-URU

Universidad Central-VEN ou Santos x Macará-EQU

Bolívar-BOL ou Grêmio x São Paulo

Cruzamento do masta-mata da Copa Sul-Americana 2026 (Foto: Divulgação/Conmebol)

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