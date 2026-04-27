Santos programa intertemporada na Europa durante a Copa do Mundo; veja detalhes

O Santos está programando uma série de amistosos na Europa, uma espécie de intertemporada, durante a pausa no calendário do futebol para a disputa da Copa do Mundo de Seleções, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México nos meses de junho e julho deste ano.

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Com isso, a ideia da diretoria alinegra é disputar três partidas em Portugal, com a delegação santista permanecendo sediada em Lisboa, onde acontecerão os treinamentos da equipe, que tem viagem prevista para a primeira quinzena de julho, período da fase eliminatória do Mundial. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL.

Caso não esteja na lista final de convocados da Seleção Brasileira, o atacante Neymar irá viajar com a delegação santista para a Europa. Ainda não há uma confirmação dos adversários do Santos neste período fora do Brasil.

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A diretoria do Santos entende que a esta programação durante a Copa do Mundo seja uma boa oportunidade para que a o clube ganhe mais visibilidade no exterior, por meio de ações de marketing que serão desenvolvidas para este evento específico.

A intertemporada santista é organizada pela Vitória Cup, que firmou um vínculo de patrocínio com o clube em novembro do ano passado e tem contrato em vigor até o final de 2026.

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(Foto: Guilherme Dionizio/Folhapress)

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