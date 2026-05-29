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Atlético conhece possíveis adversários das oitavas e caminho na Sul-Americana: confira

Galo tem a vantagem de jogar a partida de volta em casa

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 29/05/2026
12:27
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Atlético Sul-Americana Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Em sorteio realizado nesta sexta-feira (29) na sede da Conmebol, em Luque no Paraguai, o Atlético conheceu seu adversário das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Em sorteio realizado nesta sexta-feira (29), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o Atlético conheceu o possível adversário das oitavas de final e o caminho na Copa Sul-Americana. O Galo enfrentará o vencedor do confronto entre Sporting Cristal e Red Bull Bragantino.

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O Sporting Cristal terminou na terceira colocação do Grupo F da Libertadores, enquanto o Bragantino ficou em segundo no Grupo H da Sul-Americana. As equipes se enfrentam em um playoff de ida e volta após a pausa para o Mundial, e o classificado encara o Atlético nas oitavas de final da competição continental.

As oitavas estão previstas para as semanas dos dias 12 e 19 de agosto. Por ter avançado como líder de seu grupo, o Atlético terá a vantagem de decidir o confronto em casa.

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Confira todos os confrontos na Sul-Americana e o caminho até a final:

Boca Juniors-ARG ou O'Higgins-CHI x Recoleta-PAR
Sporting Cristal-PER ou Red Bull Bagantino x Atlético-MG
Lanus-ARG ou Cienciano-PER x Botafogo
Independiente Medellín-COL ou Vasco x Olimpia
Santa Fé-COL ou Caracas-VEN x River Plate
Nacional-URU ou Tigre-ARG x Montevideo City Torque-URU
Universidad Central-VEN ou Santos x Macará-EQU
Bolívar-BOL ou Grêmio x São Paulo

Cruzamento do masta-mata da Copa Sul-Americana 2026 (Foto: Divulgação/Conmebol)
Cruzamento do mata-mata da Copa Sul-Americana 2026 (Foto: Divulgação/Conmebol)
Atlético na Arena MRV na Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético na Arena MRV na Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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