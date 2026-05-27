O Botafogo venceu mais uma na Sul-Americana, desta vez o Caracas (VEN) pelo placar de 3 a 1, nesta quarta-feira (25), fora de casa, e garantiu a melhor campanha da fase de grupos. Após o jogo, o técnico Franclim Carvalho analisou a vitória, fez críticas quanto ao primeiro tempo, e falou sobre a condição do Glorioso no mata-mata.

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— Fizemos um primeiro tempo abaixo da nossa capacidade. Tivemos um chute para fora com Barrera. Precisamos criar mais chances. Nós tomamos um gol de bola parada. É um momento que faz parte do jogo, mas acabou saindo o gol deles — disse Franclim, em entrevista coletiva.

— O segundo tempo foi completamente diferente, foi de um ritmo mais alto e criamos mais chances e fizemos três gols. Não estou satisfeito com o primeiro tempo, estou pouco mais satisfeito com o segundo, mas temos margem para melhorar. Não podemos dar a chance do adversário criar dificuldade, eles poderiam ter feito 2 a 2 nos minutos finais e nos complicar — completou o técnico do Botafogo.

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Botafogo venceu o Caracas na última rodada da Sul-Americana (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Com o resultado, o Botafogo foi a 16 pontos, e nenhum outro time chegará nesta pontuação na última rodada. O Glorioso, agora, aguarda pelo adversário nas oitavas de final, que será definido em sorteio nesta sexta-feira (29). O segundo colocado do Grupo E foi o próprio Caracas, e isso foi tema de resposta do português.

— Toda a mídia falava do favoritismo do Racing, mas é preciso mostrar dentro do campo. Nós passamos em primeiro, ficamos satisfeitos por ser o melhor primeiro, mas agora é pensar no Bahia. O Caracas, como eu disse anteriormente, mostrou hoje que tem qualidade, principalmente do meio campo para a frente. Tem jogadores rápidos e bons tecnicamente. E por isso passou em segundo, tem todo o mérito, está de parabéns. Nós evitamos o playoff ainda bem, temos muitos jogos no Brasil e assim evitamos fazer mais dois jogos. Agora é preparar o jogo de sábado, que é muito importante para nós — destacou Franclim.

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Próximo compromisso do Botafogo

O Botafogo vira a chave e foca no duelo com o Bahia, no sábado (30), fora de casa, pelo Brasileirão, o último antes da pausa para a Data Fifa. Nos pontos corridos, o Glorioso, que tem um jogo a menos, soma 22 pontos e ocupa a 10ª colocação.

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