Conmebol divulga tabela dos playoffs da Sul-Americana; veja datas e horários
Competição terá fase de mata-mata antes das oitavas de final com segundos colocados e terceiros da Libertadores
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A Conmebol definiu nesta quarta-feira (3) as datas e os horários dos jogos da fase de playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro mata-mata começará no dia 21 de julho, e as equipes já sabem seus caminhos até a grande final, no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.
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Apenas os líderes de cada grupo avançaram de forma direta para as oitavas de final e formaram o Pote 1 do sorteio. Os cruzamentos dos playoffs, dos segundos colocados da Sul-Americana com os terceiros da Libertadores, foram definidos previamente pelo desempenho nas fases de grupos das duas competições. Veja abaixo o calendário:
Nacional-URU x Tigre (ARG)
Primeiro jogo: terça-feira, 21/7, às 19h, no Gran Parque Central, no Uruguai.
Jogo de volta: terça-feira, 28/7, às 21h30, no Estádio José Dellagiovanna, na Argentina.
Universidad Central-VEN x Santos
Jogo de ida: terça-feira, 21/7, às 21h30, no Estádio Olímpico da UCV, na Venezuela.
Jogo de volta: terça-feira, 28/7, às 21h30, na Vila Belmiro.
Independiente Medellín-COL x Vasco
Primeiro jogo: quarta-feira, 22/7, às 19h, no Estádio Atanasio Girardot, na Colôbia.
Jogo de volta: quarta-feira, 29/7, às 19h, em São Januário
Lanús-ARG x Cienciano-PER
Primeiro jogo: quarta-feira, 22/7, às 21h30, no Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina.
Jogo de volta: quarta-feira, 29/7, às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Veja, no Peru
Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino
Jogo de ida: quarta-feira, 22/7, às 21h30, no Estádio Nacional de Lima, no Peru
Jogo de volta: quarta-feira, 29/7, às 21h30, estádio a ser definido
Bolívar-BOL x Grêmio
Jogo de ida: quinta-feira, 23/7, às 19h, no Estádio Hernando Siles, na Bolívia
Jogo de volta: quinta-feira, 30/7, às 19h, na Arena do Grêmio
Santa Fé-COL x Caracas-VEN
Jogo de ida: quinta-feira, 23/7, às 19h30, no Estádio Nemesio Camacho El Campín, na Colômbia
Jogo de volta: quinta-feira, 30 de julho, às 19h, no Estádio Olímpico da UCV, na Venezuela
Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI
Jogo de ida: quinta-feira, 23/7, às 21h30, no Estádio La Bombonera, na Argentina
Jogo de volta: 1uinta-feira, 30/7, às 21h30, estádio a ser definido
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Veja os cruzamentos das oitavas da Sul-Americana
Boca Juniors-ARG ou O'Higgins-CHI x Recoleta-PAR
Sporting Cristal-PER ou Red Bull Bagantino x Atlético-MG
Lanus-ARG ou Cienciano-PER x Botafogo
Independiente Medellín-COL ou Vasco x Olimpia
Santa Fé-COL ou Caracas-VEN x River Plate
Nacional-URU ou Tigre-ARG x Montevideo City Torque-URU
Universidad Central-VEN ou Santos x Macará-EQU
Bolívar-BOL ou Grêmio x São Paulo
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