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Veja os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Competição continental terá fase de playoffs para definição das chaves

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/05/2026
12:22
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Taça - Troféu - Copa Sul-Americana
imagem cameraTroféu da Copa Sul-Americana (Foto: Divulgação/Conmebol)
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A Conmebol realizou na tarde desta sexta-feira (29) em Luque, no Paraguai, sede da entidade, o sorteio do mata-mata da Copa Sul-Americana. Montadas as chaves, os cruzamentos também foram confirmados até a final, no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia. Veja abaixo:

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O formato da Copa Sul-Americana possui especificidades. Apenas os líderes de cada grupo avançaram de forma direta para as oitavas de final e formaram o Pote 1 do sorteio. Os cruzamentos dos playoffs, dos segundos colocados da Sul-Americana com os terceiros da Libertadores, foram definidos previamente pelo desempenho nas fases de grupos das duas competições.

Universidad Central-VEN x Santos
Lanús-ARG x Cienciano-PER
Santa Fé-COL x Caracas-VEN
Nacional-URU x Tigre-ARG
Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI
Independiente Medellín-COL x Vasco
Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino
Bolívar-BOL x Grêmio

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Definido isso, os dois potes foram para sorteio. O pote 1, com os primeiros colocados, teve: Macará-EQU, Atlético-MG, São Paulo, Recoleta-PAR, Botafogo (melhor campanha geral), Montevideo City Torque-URU, Olimpia-PAR e River Plate-ARG.

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Veja confrontos das oitavas e os cruzamentos da Sul-Americana:

Boca Juniors-ARG ou O'Higgins-CHI x Recoleta-PAR
Sporting Cristal-PER ou Red Bull Bagantino x Atlético-MG
Lanus-ARG ou Cienciano-PER x Botafogo
Independiente Medellín-COL ou Vasco x Olimpia
Santa Fé-COL ou Caracas-VEN x River Plate
Nacional-URU ou Tigre-ARG x Montevideo City Torque-URU
Universidad Central-VEN ou Santos x Macará-EQU
Bolívar-BOL ou Grêmio x São Paulo

Cruzamento do masta-mata da Copa Sul-Americana 2026 (Foto: Divulgação/Conmebol)
Cruzamento do masta-mata da Copa Sul-Americana 2026 (Foto: Divulgação/Conmebol)

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