Veja os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana

A Conmebol realizou na tarde desta sexta-feira (29) em Luque, no Paraguai, sede da entidade, o sorteio do mata-mata da Copa Sul-Americana. Montadas as chaves, os cruzamentos também foram confirmados até a final, no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia. Veja abaixo:

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O formato da Copa Sul-Americana possui especificidades. Apenas os líderes de cada grupo avançaram de forma direta para as oitavas de final e formaram o Pote 1 do sorteio. Os cruzamentos dos playoffs, dos segundos colocados da Sul-Americana com os terceiros da Libertadores, foram definidos previamente pelo desempenho nas fases de grupos das duas competições.

Universidad Central-VEN x Santos

Lanús-ARG x Cienciano-PER

Santa Fé-COL x Caracas-VEN

Nacional-URU x Tigre-ARG

Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI

Independiente Medellín-COL x Vasco

Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino

Bolívar-BOL x Grêmio

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Definido isso, os dois potes foram para sorteio. O pote 1, com os primeiros colocados, teve: Macará-EQU, Atlético-MG, São Paulo, Recoleta-PAR, Botafogo (melhor campanha geral), Montevideo City Torque-URU, Olimpia-PAR e River Plate-ARG.

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Veja confrontos das oitavas e os cruzamentos da Sul-Americana:

Boca Juniors-ARG ou O'Higgins-CHI x Recoleta-PAR

Sporting Cristal-PER ou Red Bull Bagantino x Atlético-MG

Lanus-ARG ou Cienciano-PER x Botafogo

Independiente Medellín-COL ou Vasco x Olimpia

Santa Fé-COL ou Caracas-VEN x River Plate

Nacional-URU ou Tigre-ARG x Montevideo City Torque-URU

Universidad Central-VEN ou Santos x Macará-EQU

Bolívar-BOL ou Grêmio x São Paulo