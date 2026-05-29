Entre Grêmio e Bolívar, São Paulo relembra decisões históricas em mata-matas

O São Paulo descobriu que pode enfrentar tanto o Grêmio quanto o Bolívar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. As equipes irão se enfrentar em playoffs e o vencedor enfrentará o Tricolor. As duas equipes tiveram históricos de mata-mata marcantes, principalmente quando se olha para o Bolívar.

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São Paulo e Bolívar

Caso enfrente o Bolívar na próxima fase da Copa Sul-Americana, o São Paulo reencontrará um adversário que já cruzou seu caminho em momentos marcantes da história tricolor na Libertadores. O confronto mais recente aconteceu em 2013, ainda na fase preliminar da competição continental.

Na ida, no Morumbi, o São Paulo goleou os bolivianos por 5 a 0, com gols de Luis Fabiano, duas vezes, Jadson, Osvaldo e Rogério Ceni. Na volta, em La Paz, acabou derrotado por 4 a 3 na altitude, mas confirmou a classificação para a fase de grupos. Os personagens e os placares são relembrados até hoje.

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(Foto: AFP)

São Paulo e Grêmio

Se o adversário for o Grêmio, o São Paulo reencontrará um rival com longo histórico de confrontos decisivos em mata-matas nacionais e continentais.

Tricolor levou a melhor em momentos importantes, como nas oitavas de final da Copa do Brasil e na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1990. Depois, voltou a eliminar os gaúchos nas oitavas da Copa do Brasil de 1998. Por outro lado, o Grêmio também acumulou classificações marcantes sobre o São Paulo, como nas quartas da Copa do Brasil de 1995 e 2001, além da semifinal de 2020.

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(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Nos torneios da Conmebol, o histórico também traz confrontos pesados. O São Paulo eliminou o Grêmio nas quartas de final da Supercopa de 1993, nas oitavas da Copa Conmebol de 1994 e na semifinal da Copa Ouro de 1996. Já os gaúchos levaram a melhor nas oitavas de final da Libertadores de 2007.

Como será o caminho do São Paulo na Sul-Americana?

Como avançou na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana, o São Paulo garantiu a vantagem de decidir o mata-mata diante da sua torcida. Com isso, o Tricolor fará o jogo de ida das oitavas de final fora de casa e disputará a partida de volta no Morumbis.

As oitavas de final da competição estão previstas para acontecer entre os dias 11 e 20 de agosto, após a pausa para a Copa do Mundo. Caso avance diante de Bolívar ou Grêmio nas oitavas de final, o São Paulo terá pela frente nas quartas um confronto contra Boca Juniors, O'Higgins ou Recoleta, dependendo dos resultados do outro lado da chave da Copa Sul-Americana.