Domínguez enaltece jogador do Atlético e aponta: 'O melhor'

O Atlético venceu o Puerto Cabello por 1 a 0 nesta quarta-feira, na Arena MRV, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e confirmou a classificação para as oitavas de final da competição. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez destacou a importância Bernard no elenco e afirmou que ele é, atualmente, o melhor jogador do Atlético.

O Atlético venceu o Puerto Cabello por 1 a 0 nesta quarta-feira, na Arena MRV, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e confirmou a classificação para as oitavas de final da competição. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez destacou a importância Bernard no elenco e afirmou que ele é, atualmente, o melhor jogador do Atlético.

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El Barba também aproveitou para elogiar o meio-campista, ressaltando sua relevância no crescimento da equipe e afirmando que o jogador vem recebendo o reconhecimento merecido por suas atuações recentes e pela conexão com a torcida:

— Renan Lodi está indo bem, Natanael está indo bem. Muitos jogadores estão indo muito bem. Hoje o melhor é o Bernard. Me parece que o reconhecimento que os torcedores estão tendo por ele é pelo que está jogando — iniciou Domínguez

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— É um garoto formado no clube. Todos vamos nos equivocar, todos vamos errar, mas ele está dando o máximo e está colhendo muitos frutos da individualidade dele. Espero que essa conexão entre o torcedor e equipe siga — elogiou Bernard, Domínguez.

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Bernard virada de chave no Atlético

Bernard foi decisivo mais uma vez pelo Atlético. Na noite desta quarta-feira, na Arena MRV, o meia-atacante marcou o gol da vitória que garantiu a classificação alvinegra às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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O jogador, que chegou a passar por uma fase de desempenho abaixo do esperado no início da temporada, conseguiu dar a volta por cima e recuperar seu melhor futebol, especialmente sob o comando de Eduardo Domínguez. Com o treinador, Bernard voltou a ser peça importante no sistema ofensivo e elevou sua participação em jogos decisivos.

Além disso, o camisa 11 é o artilheiro do Atlético na atual edição da Sul-Americana, com três gols marcados, confirmando sua boa fase no Galo.

Bernard comemora gol contra o Puerto Cabello (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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