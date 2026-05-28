Libertadores e Sul-Americana: onde assistir ao sorteio das oitavas de final

A Conmebol irá realizar o sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana nesta sexta-feira (29). A cerimônia de sorteio tem início às 12h (de Brasília) e acontece na sede da entidade, localizada na cidade de Luque, no Paraguai, com transmissão de SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+, além do canal da Conmebol no YouTube.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo garante melhor campanha da fase de grupos da Libertadores

Com o encerramento da fase de grupos previsto para a noite desta quinta-feira (28), os potes finais ganham formato definitivo. O evento apontará os confrontos das oitavas de final de ambos os torneios, que sofrerão uma paralisação de quase dois meses em virtude da disputa da Copa do Mundo.

Potes de sorteio da Libertadores

Na principal competição do continente, os 16 times classificados dividem-se em dois potes, de acordo com a posição final na fase de grupos. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final. Confira abaixo os potes.

continua após a publicidade

Pote 1

Flamengo

Coquimbo Unido-CHI

Independiente Rivadavia-ARG

1º Grupo D (a definir)

Corinthians

Cerro Porteño-PAR

LDU-EQU

Independiente del Valle-EQU

Pote 2

Estudiantes-ARG Deportes Tolima-COL Fluminense 2º Grupo D (a definir) Platense-ARG Palmeiras Mirassol Rosario Central-ARG

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Playoffs e potes do sorteio da Sul-Americana

O formato da Copa Sul-Americana possui especificidades. Apenas os líderes de cada grupo avançam de forma direta para as oitavas de final e formam o Pote 1 do sorteio desta sexta-feira.

continua após a publicidade

Os clubes que terminam na segunda posição de suas chaves precisam disputar uma fase de repescagem, conhecida como playoffs, contra as equipes que ficam em terceiro lugar nos grupos da Libertadores. O Pote 2 do sorteio da Sul-Americana será composto pelos vencedores destes duelos futuros (exemplo: "Vencedor do Playoff A").

Formação dos Playoffs: os confrontos da repescagem não necessitam de sorteio, pois a Conmebol adota um modelo de cruzamento técnico com base no desempenho geral:

Playoff A: Melhor 2º colocado da Sul-Americana x Pior 3º colocado da Libertadores

Playoff B: 2º melhor 2º da Sul-Americana x 2º pior 3º da Libertadores

Sorteio das oitavas de final da Conmebol - Libertadores e Sul-Americana acontece nesta sexta-feira (Foto: NORBERTO DUARTE/AFP)

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.