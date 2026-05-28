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Libertadores e Sul-Americana: onde assistir ao sorteio das oitavas de final

Conmebol define confrontos do mata-mata nesta sexta-feira (29)

Redação Lance!
Luque (PAR)
Dia 28/05/2026
21:04
Atualizado há 2 minutos
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Taças da Sul-Americana e Libertadores são expostas em sorteio da Conmebol (Foto: Daniel Duarte / AFP)
imagem cameraTaças da Sul-Americana e Libertadores são expostas em sorteio da Conmebol (Foto: Daniel Duarte / AFP)
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A Conmebol irá realizar o sorteio das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana nesta sexta-feira (29). A cerimônia de sorteio tem início às 12h (de Brasília) e acontece na sede da entidade, localizada na cidade de Luque, no Paraguai, com transmissão de SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+, além do canal da Conmebol no YouTube.

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Com o encerramento da fase de grupos previsto para a noite desta quinta-feira (28), os potes finais ganham formato definitivo. O evento apontará os confrontos das oitavas de final de ambos os torneios, que sofrerão uma paralisação de quase dois meses em virtude da disputa da Copa do Mundo.

Potes de sorteio da Libertadores

Na principal competição do continente, os 16 times classificados dividem-se em dois potes, de acordo com a posição final na fase de grupos. O regulamento atual não possui travas e permite que equipes do mesmo país se enfrentem logo nas oitavas de final. Confira abaixo os potes.

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Pote 1
  • Flamengo
  • Coquimbo Unido-CHI
  • Independiente Rivadavia-ARG
  • Grupo D (a definir)
  • Corinthians
  • Cerro Porteño-PAR
  • LDU-EQU
  • Independiente del Valle-EQU
Pote 2
  1. Estudiantes-ARG
  2. Deportes Tolima-COL
  3. Fluminense
  4. Grupo D (a definir)
  5. Platense-ARG
  6. Palmeiras
  7. Mirassol
  8. Rosario Central-ARG

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Playoffs e potes do sorteio da Sul-Americana

O formato da Copa Sul-Americana possui especificidades. Apenas os líderes de cada grupo avançam de forma direta para as oitavas de final e formam o Pote 1 do sorteio desta sexta-feira.

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Os clubes que terminam na segunda posição de suas chaves precisam disputar uma fase de repescagem, conhecida como playoffs, contra as equipes que ficam em terceiro lugar nos grupos da Libertadores. O Pote 2 do sorteio da Sul-Americana será composto pelos vencedores destes duelos futuros (exemplo: "Vencedor do Playoff A").

Formação dos Playoffs: os confrontos da repescagem não necessitam de sorteio, pois a Conmebol adota um modelo de cruzamento técnico com base no desempenho geral:

Playoff A: Melhor 2º colocado da Sul-Americana x Pior 3º colocado da Libertadores
Playoff B: 2º melhor 2º da Sul-Americana x 2º pior 3º da Libertadores

Sorteio Conmebol - Libertadores e Sul-Americana
Sorteio das oitavas de final da Conmebol - Libertadores e Sul-Americana acontece nesta sexta-feira (Foto: NORBERTO DUARTE/AFP)

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