Estrangeiros reagem à partida de Neymar em San Lorenzo x Santos: 'Fim'

O San Lorenzo empatou com o Santos em 1 a 1, nesta terça-feira (28), na Argentina, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para a ocasião, o atacante Neymar foi titular e jogou durante os 90 minutos do confronto. Após o apito final, estrangeiros reagiram à partida do brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Cena envolvendo Neymar viraliza em San Lorenzo x Santos: 'Não conseguia acreditar'

A grande maioria dos telespectadores do confronto não aprovaram a atuação do camisa 10. De forma discreta, Neymar não teve grande impacto físico e técnico ao longo do confronto, diante de um Santos que mais uma vez mostrou carências ofensivas.

➡️ Torcedores do Santos exaltam gol de Gabigol: 'Predestinado'

Nas redes sociais, fãs do atacante lamentaram o resultado e a atuação do jogador. O técnico Carlo Ancelotti, que não convocou Neymar nas últimas listas da Seleção Brasileira, chegou a ser citado na repercussão.

continua após a publicidade

Veja abaixo:

Tradução: "Hoje Neymar deu razão a Ancelotti. Não está para a Copa do Mundo";

Tradução: "Ver o Neymar que não consegue se mover no campo dá pena, é muito triste o fim do ídolo de uma geração inteira".

Tradução: "Com todo o respeito do mundo pelo neymar mas em Baixo Flores manda o Perrito Barrios".

Tradução: "Que qualidade a do Neymar, puff, sobra futebol pro maluco".

Tradução: "Ancelotti tem razão, rapazes. Ao Brasil não sobra muito como para levar o Neymar por ter o nome dele".

Neymar em ação no jogo do Santos contra o San Lorenzo pela Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Como foi San Lorenzo x Santos?

Texto por: Rafaela Cardoso

Em 13 minutos de jogo, o goleiro Gabriel Brazão já havia feito duas defesas incríveis, sendo uma em cima da linha e garantindo que o placar continuasse no zero. No entanto, aos 26 minutos, um vacilo de Willian Arão no meio-campo resultou em gol de Cuello. O Santos, então, reagiu em cinco minutos e melhorou depois do gol sofrido. Aos 32, Rollheiser, o principal destaque alvinegro do primeiro tempo, encontrou Neymar avançando pela esquerda. O camisa 10 invadiu a área e devolvou para o argentino, que ajeitou de para Gabigol chegar finalizando. Tudo igual: 1 a 1.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na etapa complementar, as duas equipes demonstraram certo cansaço já na metade, apesar de o Santos ter ficado no maior controle da partida. Enquanto o time de Cuca tentava jogadas mais centralizadas, o San Lorenzo se preocupava apenas em neutralizar o time brasileiro. Isso se intensificou quando o treinador sacou Rollheiser para colocar Barreal. As tentativas eficientes do Peixe eram poucas e, mais uma vez, o time termina a rodada da competição sem vencer.

continua após a publicidade

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.