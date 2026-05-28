Vasco conhece nesta quinta seu adversário dos playoffs da Sul-Americana; veja os cenários

O Vasco encerrou a fase de grupos da Copa Sul-Americana na segunda colocação do Grupo G e agora disputará os playoffs da competição contra uma das equipes que terminaram em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores. Os confrontos serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de julho.

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Diferentemente das oitavas de final, os duelos da repescagem não são definidos por sorteio. O cruzamento acontece de acordo com a campanha das equipes nas duas competições continentais.

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Com 10 pontos conquistados, o Vasco terminou como o terceiro melhor segundo colocado da Sul-Americana. Dessa forma, enfrentará o terceiro pior terceiro colocado da Libertadores.

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Até o momento, o adversário seria o Nacional, do Uruguai. No entanto, a definição depende diretamente do confronto entre Cerro Porteño e Sporting Cristal, válido pela última rodada do Grupo F da Libertadores.

* Equipes que ainda entram em campo na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Posição Clube Pontos Vitórias Saldo de Gols 1º Universidad Central 9 3 -4 2º Lanús 9 3 -4 3º Nacional 8 2 -2 4º Santa Fe 8 2 -1 5º Boca Juniors* 7 2 +2 6º Independiente Medellín 7 2 -5 7º Sporting Cristal* 6 2 -1 8º Bolívar 5 1 -2

Veja os cenários para o Vasco

Vitória do Cerro Porteño

Caso o time paraguaio vença, o Sporting Cristal permanecerá com seis pontos e cairá para uma posição inferior no ranking dos terceiros colocados. Neste cenário, o adversário do Vasco será o Independiente Medellín, da Colômbia, equipe que terminou em terceiro no grupo do Flamengo e brigou pela classificação até a rodada final.

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Empate

Se houver igualdade no Paraguai, o Sporting Cristal chegará a sete pontos e permanecerá exatamente na faixa de classificação que o colocará diante do Vasco. Assim, o clube peruano será o rival cruz-maltino na repescagem.

Vitória do Sporting Cristal

Uma vitória dos peruanos levará o Sporting Cristal aos nove pontos, melhorando sua posição no ranking dos terceiros colocados. Com isso, o Vasco enfrentará o Nacional, do Uruguai, atual adversário projetado no cruzamento.

Renato Gaúcho e jogadores do Vasco durante partida contra o Barracas Central (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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Cenários remotos ainda podem alterar o quadro

Apesar de muito improváveis, dois cenários extremos ainda podem modificar completamente o adversário vascaíno.

O primeiro envolve o Boca Juniors. Para isso acontecer, os argentinos precisariam sofrer uma goleada na Bombonera, derrubando drasticamente seu saldo de gols, enquanto outros resultados também teriam de coincidir para reposicioná-los no ranking.

Já a possibilidade mais improvável colocaria o próprio Palmeiras no caminho do Vasco. Para isso, o já eliminado Junior Barranquilla teria de vencer os paulistas por quatro gols de diferença, enquanto o Sporting Cristal também precisaria derrotar o Cerro Porteño.

Com os grupos D e F ainda em definição, o Vasco acompanha atentamente o último dia da fase de grupos da Libertadores para conhecer seu adversário nos playoffs da Copa Sul-Americana.

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