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Vasco conhece nesta quinta seu adversário dos playoffs da Sul-Americana; veja os cenários

Nacional, Independiente Medellín e Sporting aparecem como possibilidades mais concretas

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/05/2026
17:35
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Adson comemora gol marcado com a camisa do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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O Vasco encerrou a fase de grupos da Copa Sul-Americana na segunda colocação do Grupo G e agora disputará os playoffs da competição contra uma das equipes que terminaram em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores. Os confrontos serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de julho.

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Diferentemente das oitavas de final, os duelos da repescagem não são definidos por sorteio. O cruzamento acontece de acordo com a campanha das equipes nas duas competições continentais.

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Com 10 pontos conquistados, o Vasco terminou como o terceiro melhor segundo colocado da Sul-Americana. Dessa forma, enfrentará o terceiro pior terceiro colocado da Libertadores.

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Até o momento, o adversário seria o Nacional, do Uruguai. No entanto, a definição depende diretamente do confronto entre Cerro Porteño e Sporting Cristal, válido pela última rodada do Grupo F da Libertadores.

* Equipes que ainda entram em campo na última rodada da fase de grupos da Libertadores.

PosiçãoClubePontosVitóriasSaldo de Gols

Universidad Central

9

3

-4

Lanús

9

3

-4

Nacional

8

2

-2

Santa Fe

8

2

-1

Boca Juniors*

7

2

+2

Independiente Medellín

7

2

-5

Sporting Cristal*

6

2

-1

Bolívar

5

1

-2

Veja os cenários para o Vasco

Vitória do Cerro Porteño

Caso o time paraguaio vença, o Sporting Cristal permanecerá com seis pontos e cairá para uma posição inferior no ranking dos terceiros colocados. Neste cenário, o adversário do Vasco será o Independiente Medellín, da Colômbia, equipe que terminou em terceiro no grupo do Flamengo e brigou pela classificação até a rodada final.

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Empate

Se houver igualdade no Paraguai, o Sporting Cristal chegará a sete pontos e permanecerá exatamente na faixa de classificação que o colocará diante do Vasco. Assim, o clube peruano será o rival cruz-maltino na repescagem.

Vitória do Sporting Cristal

Uma vitória dos peruanos levará o Sporting Cristal aos nove pontos, melhorando sua posição no ranking dos terceiros colocados. Com isso, o Vasco enfrentará o Nacional, do Uruguai, atual adversário projetado no cruzamento.

Renato Gaúcho e jogadores do Vasco durante partida contra o Barracas Central (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
Renato Gaúcho e jogadores do Vasco durante partida contra o Barracas Central (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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Cenários remotos ainda podem alterar o quadro

Apesar de muito improváveis, dois cenários extremos ainda podem modificar completamente o adversário vascaíno.

O primeiro envolve o Boca Juniors. Para isso acontecer, os argentinos precisariam sofrer uma goleada na Bombonera, derrubando drasticamente seu saldo de gols, enquanto outros resultados também teriam de coincidir para reposicioná-los no ranking.

Já a possibilidade mais improvável colocaria o próprio Palmeiras no caminho do Vasco. Para isso, o já eliminado Junior Barranquilla teria de vencer os paulistas por quatro gols de diferença, enquanto o Sporting Cristal também precisaria derrotar o Cerro Porteño.

Com os grupos D e F ainda em definição, o Vasco acompanha atentamente o último dia da fase de grupos da Libertadores para conhecer seu adversário nos playoffs da Copa Sul-Americana.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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