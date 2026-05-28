Vasco conhece nesta quinta seu adversário dos playoffs da Sul-Americana; veja os cenários
Nacional, Independiente Medellín e Sporting aparecem como possibilidades mais concretas
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O Vasco encerrou a fase de grupos da Copa Sul-Americana na segunda colocação do Grupo G e agora disputará os playoffs da competição contra uma das equipes que terminaram em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores. Os confrontos serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de julho.
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Diferentemente das oitavas de final, os duelos da repescagem não são definidos por sorteio. O cruzamento acontece de acordo com a campanha das equipes nas duas competições continentais.
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Com 10 pontos conquistados, o Vasco terminou como o terceiro melhor segundo colocado da Sul-Americana. Dessa forma, enfrentará o terceiro pior terceiro colocado da Libertadores.
Até o momento, o adversário seria o Nacional, do Uruguai. No entanto, a definição depende diretamente do confronto entre Cerro Porteño e Sporting Cristal, válido pela última rodada do Grupo F da Libertadores.
* Equipes que ainda entram em campo na última rodada da fase de grupos da Libertadores.
|Posição
|Clube
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de Gols
1º
Universidad Central
9
3
-4
2º
Lanús
9
3
-4
3º
Nacional
8
2
-2
4º
Santa Fe
8
2
-1
5º
Boca Juniors*
7
2
+2
6º
Independiente Medellín
7
2
-5
7º
Sporting Cristal*
6
2
-1
8º
Bolívar
5
1
-2
Veja os cenários para o Vasco
Vitória do Cerro Porteño
Caso o time paraguaio vença, o Sporting Cristal permanecerá com seis pontos e cairá para uma posição inferior no ranking dos terceiros colocados. Neste cenário, o adversário do Vasco será o Independiente Medellín, da Colômbia, equipe que terminou em terceiro no grupo do Flamengo e brigou pela classificação até a rodada final.
Empate
Se houver igualdade no Paraguai, o Sporting Cristal chegará a sete pontos e permanecerá exatamente na faixa de classificação que o colocará diante do Vasco. Assim, o clube peruano será o rival cruz-maltino na repescagem.
Vitória do Sporting Cristal
Uma vitória dos peruanos levará o Sporting Cristal aos nove pontos, melhorando sua posição no ranking dos terceiros colocados. Com isso, o Vasco enfrentará o Nacional, do Uruguai, atual adversário projetado no cruzamento.
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Cenários remotos ainda podem alterar o quadro
Apesar de muito improváveis, dois cenários extremos ainda podem modificar completamente o adversário vascaíno.
O primeiro envolve o Boca Juniors. Para isso acontecer, os argentinos precisariam sofrer uma goleada na Bombonera, derrubando drasticamente seu saldo de gols, enquanto outros resultados também teriam de coincidir para reposicioná-los no ranking.
Já a possibilidade mais improvável colocaria o próprio Palmeiras no caminho do Vasco. Para isso, o já eliminado Junior Barranquilla teria de vencer os paulistas por quatro gols de diferença, enquanto o Sporting Cristal também precisaria derrotar o Cerro Porteño.
Com os grupos D e F ainda em definição, o Vasco acompanha atentamente o último dia da fase de grupos da Libertadores para conhecer seu adversário nos playoffs da Copa Sul-Americana.
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