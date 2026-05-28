Análise: Classificado, Atlético cumpre objetivo, mas equipe precisa de ajustes para o mata-mata

O resultado positivo veio e, com ele, a classificação do Atlético para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo venceu o Puerto Cabello por 1 a 0 em uma partida de dois tempos bem distintos: uma primeira etapa de muitas dificuldades e pouca inspiração, e um segundo tempo no qual a equipe conseguiu se ajustar, “entrar” no jogo e buscar o resultado. Mesmo com a vitória e o objetivo alcançado, o técnico Eduardo Domínguez terá pontos importantes a corrigir e trabalhar para a sequência da temporada pós Copa do Mundo.

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O resultado positivo veio e, com ele, a classificação do Atlético para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo venceu o Puerto Cabello por 1 a 0 em uma partida de dois tempos bem distintos: uma primeira etapa de muitas dificuldades e pouca inspiração, e um segundo tempo no qual a equipe conseguiu se ajustar, "entrar" no jogo e buscar o resultado. Mesmo com a vitória e o objetivo alcançado, o técnico Eduardo Domínguez terá pontos importantes a corrigir e trabalhar para a sequência da temporada pós Copa do Mundo.

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Diante do Puerto Cabello e precisando da vitória, o técnico Eduardo Domínguez optou por uma equipe mais ofensiva. O treinador escalou apenas Maycon como volante de origem e promoveu a entrada de Victor Hugo, buscando melhorar a criação das jogadas e dar mais qualidade às chegadas ao ataque.

No desenho tático, o Atlético manteve a estrutura que já vinha apresentando nos últimos jogos. A linha de três defensores, formada por Natanael, Ruan e Alonso, enquanto Cuello, pela direita, e Lodi, pela esquerda, atuaram como alas, dando amplitude ao time.

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No meio-campo, Maycon ficou responsável pela proteção à defesa, enquanto Victor Hugo atuou mais recuado em relação à sua função de origem, exercendo o papel de segundo volante na saída de bola e na construção das jogadas. No setor ofensivo, Bernard partia pela esquerda e Minda pela direita, mas ambos fechavam por dentro para se aproximar de Cassierra, referência mais avançada da equipe.

Primeiro tempo de pouca inspiração do Atlético

A ansiedade e o nervosismo pela necessidade da vitória ficaram evidentes no Atlético desde os primeiros minutos da partida. A equipe tinha mais posse de bola, mas circulava de um lado para o outro sem conseguir criar jogadas efetivas ou levar perigo ao gol adversário. A primeira finalização só aconteceu aos 17 minutos.

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A impressão passada pelos jogadores era de desatenção e pouca concentração no jogo. O time acumulava erros de passe e demonstrava falta de sintonia nas jogadas, dificultando a construção ofensiva.

A pressão e o ritmo intenso que o Atlético havia apresentado em casa nas outras partidas da Copa Sul-Americana não apareceram diante do Puerto Cabello. Bem postada defensivamente, a equipe venezuelana se sentia confortável em campo e administrava o empate, resultado que garantia sua classificação.

O Atlético terminou a primeira etapa com 70% de posse de bola, mas teve uma posse pouco produtiva. A equipe circulava a bola de um lado para o outro sem conseguir transformar o domínio em chances claras de gol. As sete finalizações no primeiro tempo, com apenas uma no alvo, evidenciam a dificuldade do Atlético em ser efetivo ofensivamente e levar perigo real ao Puerto Cabello.

Atlético Mineiro x Puerto Cabello (Foto: Dan Costa /Fotoarena/Folhapress)

Mudança de postura e classificação garantida

No retorno do intervalo, o técnico Eduardo Domínguez promoveu a saída de Minda para a entrada de Dudu, com o objetivo de dar mais agressividade, profundidade e regenerar o gás do time.

A mudança surtiu efeito imediato. O Atlético voltou do intervalo com outra postura e mais intensidade ofensiva. Dudu, recém-entregue ao jogo, entrou muito ativo pela ponta esquerda, explorando o um contra um e levando vantagem sobre a marcação. Em menos de dez minutos, o atacante criou duas boas oportunidades de perigo, algo que o Galo não havia conseguido durante toda a primeira etapa.

A agressividade atleticana surtiu efeito e a estrela de Bernard brilhou. O cria do Galo acertou um belo chute de fora da área e colocou a equipe em vantagem no placar, aliviando a pressão e trazendo mais tranquilidade para a partida.

Após o gol, o técnico Eduardo Domínguez reforçou o meio-campo com as entradas de Cissé, Alan Franco e Alexsander. A equipe passou a se organizar em um triângulo no setor, com três jogadores de forte poder de marcação, o que ajudou a neutralizar as investidas do Puerto Cabello, que já encontrava dificuldades para criar e pouco ameaçava.

Até o fim da partida, a tônica foi de um Atlético mais seguro e confortável com o resultado que garantia a classificação. O time manteve a posse de bola no campo ofensivo, afastou o adversário de sua área e controlou o ritmo do jogo até o apito final.

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