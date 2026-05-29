O sorteio da fase de mata-mata da Sul-Americana foi realizado nesta sexta-feira (29) no Paraguai e definiu os chaveamentos até a final da competição. Com seis brasileiros ainda na disputa, a redação do Lance! cravou quais tiveram a melhor e a pior situação após o sorteio.

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Com 75% dos votos, o Santos foi eleito o time brasileiro que se deu melhor após o sorteio. O time de Neymar e Cuca vai enfrentar o Universidad Central da Venezuela. O segundo mais votado foi o Botafogo, que enfrentará o vencedor de Lanus-ARG x Cienciano-PER.

Segundo os jornalistas, a equipe que teve a pior sorte foi o Vasco, com 80% dos votos. O time de Renato Gaúcho vai enfrentar o Independiente Medellín nos playoffs e, caso passe, jogará contra o Olimpia.

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Santos foi eleito o time que se deu melhor após o sorteio da Sul-Americana (Nelson ALMEIDA / AFP)

Veja confrontos das oitavas e os cruzamentos da Sul-Americana:

Boca Juniors-ARG ou O'Higgins-CHI x Recoleta-PAR

Sporting Cristal-PER ou Red Bull Bagantino x Atlético-MG

Lanus-ARG ou Cienciano-PER x Botafogo

Independiente Medellín-COL ou Vasco x Olimpia

Santa Fé-COL ou Caracas-VEN x River Plate

Nacional-URU ou Tigre-ARG x Montevideo City Torque-URU

Universidad Central-VEN ou Santos x Macará-EQU

Bolívar-BOL ou Grêmio x São Paulo

Como foi o sorteio da Sul-Americana?

A Conmebol realizou na tarde desta sexta-feira (29) em Luque, no Paraguai, sede da entidade, o sorteio do mata-mata da Copa Sul-Americana. Montadas as chaves, os cruzamentos também foram confirmados até a final, no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia. Veja abaixo:

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O formato da Copa Sul-Americana possui especificidades. Apenas os líderes de cada grupo avançaram de forma direta para as oitavas de final e formaram o Pote 1 do sorteio. Os cruzamentos dos playoffs, dos segundos colocados da Sul-Americana com os terceiros da Libertadores, foram definidos previamente pelo desempenho nas fases de grupos das duas competições.

Universidad Central-VEN x Santos

Lanús-ARG x Cienciano-PER

Santa Fé-COL x Caracas-VEN

Nacional-URU x Tigre-ARG

Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI

Independiente Medellín-COL x Vasco

Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino

Bolívar-BOL x Grêmio

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