O Santos precisa conquistar sua primeira vitória na Sul-Americana na noite desta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, quando vai enfrentar o San Lorenzo pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental. O time é o lanterna do Grupo D e busca os três pontos para continuar sonhando com a vaga na próxima fase.

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Relacionado para a partida na Argentina, Neymar destacou a importância deste confronto para as pretensões do Peixe na competição.

- Treinamos bem na última semana e estamos prontos para fazer uma grande partida e, se Deus quiser, conseguir essa vitória, que será muito importante para a sequência da Sul-Americana - destacou o jogador, ao Diário Olé, da Argentina.

- Expectativa é a melhor possível. Fiquei muito feliz com o carinho que recebi da torcida do San Lorenzo, será um grande jogo - completou Neymar.

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O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, também destacou a atmosfera na cidade por conta da partida e da grandeza do Peixe no cenário mundial.

- A presença do Neymar, um jogador de classe mundial, também causa grande comoção, o que é completamente natural. Não tenho dúvidas de que será um grande jogo, em um dos mais importantes palcos do futebol argentino. Toda essa repercussão está trazendo ainda mais ingredientes para engrandecer a partida - disse o mandatário alvinegro.

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No retrospecto contra a equipe argentina, o Santos leva vantagem. De acordo com o Centro de Memória do Alvinegro, são seis confrontos entre as equipes, com três vitórias do Peixe, dois empates e apenas uma derrota sofrida.

Retrospecto de San Lorenzo x Santos

O Santos e o San Lorenzo se enfrentaram apenas seis vezes na história, com três vitórias do Peixe, dois empates e uma derrota. O último confronto ocorreu em 13 de abril de 2021, quando as equipes empataram por 2 a 2, pela Libertadores, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida foi realizada no Distrito Federal em razão da pandemia de Covid-19.

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Oliva; Gabriel Bontempo, Neymar e Barreal; Gabigol.

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