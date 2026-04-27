João Ananias fala sobre 'sensação incrível' de estrear pelo profissional do Santos

O zagueiro João Ananias, de 19 anos, fez sua estreia como titular pelo Santos no empate com o Bahia no final de semana, na Arena Fonte Nova. Ele formou dupla com Lucas Veríssimo e teve boa atuação.

continua após a publicidade

➡️ Santos programa intertemporada na Europa durante a Copa do Mundo; veja detalhes

O jogador chegou ao clube aos 11 anos e tem contrato com o Peixe até junho de 2030. Foi relacionado pela primeira vez no ano passado, sob o comando do técnico Cléber Xavier, para uma partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Após a estreia, o jogador falou sobre a "sensação incrível" do momento.

- Foi uma sensação incrível estrear vestindo a camisa do Santos, o clube que estou desde de pequeno. Foi um sentimento único, me faltam palavras para descrever esse momento tão importante na minha vida. O professor Cuca, todo o staff e atletas, todos me deram confiança e isso foi essencial para eu entrar tranquilo no jogo e graças a Deus consegui fazer um bom jogo na minha estreia - disse o jovem.

continua após a publicidade

➡️ Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para duelo com o San Lorenzo

- Sabemos que podíamos ter saído com a vitória contra o Bahia, mas temos um jogo importante na Argentina e temos o clássico depois pelo Brasileiro. É um passo de cada vez, pensando sempre no próximo jogo. Vencer na Sul-Americana será essencial para ganharmos confiança - completou o zagueiro.

O Santos divulgou nesta segunda-feira (27) a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o San Lorenzo, da Argentina, que acontece nesta terça-feira (28), às 19h, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. João Ananias está entre os relacionados do time que busca a primeira vitória no torneio continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

⚽Aposte na vitória do Santos contra o San Lorenzo @1.73

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.