Botafogo quebra projeções, e campanha permite sonhar na Sul-Americana

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O Botafogo deu show na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com 16 pontos somados dos 18 disputados em seis rodadas, o Glorioso conseguiu a melhor campanha geral ao vencer o Caracas (VEN) e conquistou o direito de decidir em casa em todas as fases do mata-mata até a semifinal. O Grupo E da competição continental não seguiu as projeções, e o Alvinegro se permite sonhar mesmo em meio à crise institucional.

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A chave do Alvinegro tinha o Racing como favorito, mas os argentinos foram mal em meio a momento de instabilidade na temporada e ficaram pelo caminho. Isso, inclusive, custou o trabalho do técnico Gustavo Costas, campeão da Sul-Americana em 2024 e da Recopa em 2025.

O único tropeço foi justamente diante do Caracas, na primeira rodada, na estreia do técnico Franclim Carvalho. Na ocasião, no dia 9 de abril, a equipe venezuelana abriu o placar com Wilfred Correa, mas Arthur Cabral deixou tudo igual na segunda etapa.

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Botafogo passa tranquilidade na Sul-Americana

Ainda que a defesa seja um problema a ser resolvido pelo treinador português, foi uma campanha de respeito, com 13 gols marcados e cinco sofridos.

1ª rodada: Botafogo 1 x 1 Caracas

2ª rodada: Racing 2 x 3 Botafogo

3ª rodada: Botafogo 3 x 0 Independiente Petrolero

4ª rodada: Botafogo 2 x 1 Racing

5ª rodada: Independiente Petrolero 0 x 3 Botafogo

6ª rodada: Caracas 1 x 1 Botafogo

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Em um ano cheio, o privilégio de ir direto às oitavas de final precisa ser celebrado. O adversário do Botafogo será definido nesta sexta-feira (29), em sorteio.

— Toda a mídia falava do favoritismo do Racing, mas é preciso mostrar dentro do campo. Nós passamos em primeiro, ficamos satisfeitos por ser o melhor primeiro (…). O Caracas, como eu disse anteriormente, mostrou hoje que tem qualidade, principalmente do meio campo para a frente. Tem jogadores rápidos e bons tecnicamente. E por isso passou em segundo, tem todo o mérito, está de parabéns. Nós evitamos o playoff ainda bem, temos muitos jogos no Brasil e assim evitamos fazer mais dois jogos. Agora é preparar o jogo de sábado, que é muito importante para nós — disse o técnico do Botafogo.

Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Chance em ano de crise

Ainda que seja cedo devido à pausa no calendário, possibilidade de perdas no elenco por necessidade de caixa e espaçamento até as oitavas de final — previstas para 12 e 19 de agosto —, o Botafogo pediu passagem e se colocou na prateleira de favoritos. Agora, é válido e permitido sonhar com o título continental.

Na lista de favoritos, tradicionais, gigantes e azarões dividem espaço com o Botafogo, todos classificados para as oitavas de final após liderarem suas respectivas chaves: Atlético-MG, São Paulo, Olimpia (PAR) e River Plate (ARG) na primeira prateleira; Recoleta (ARG) e City Torque (URU) na segunda, à espera do primeiro colocado do Grupo A, a ser decidido nesta quinta-feira por América de Cali (COL) e Tigre (ARG).

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