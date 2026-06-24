Vini Jr entra em lista histórica com Pelé e Zico após primeira fase da Copa Atacante atingiu cinco participações diretas em gols na fase de grupos

A grande fase de Vini Jr na Copa do Mundo de 2026 ganhou mais um capítulo histórico. Ao encerrar a fase de grupos com quatro gols e uma assistência, o camisa 7 atingiu a marca de cinco participações diretas em gols na etapa inicial do torneio.

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Vini Jr comemora gol em Brasil x Escócia pela Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Com isso, ele entrou em um grupo extremamente restrito. Na história da Seleção Brasileira, apenas duas lendas do futebol haviam conseguido participar de pelo menos cinco gols na fase de grupos de um Mundial: Pelé, em 1970, e Zico, em 1982.

Pelé ganhou três Copas do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

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O desempenho de Vini Jr impressiona pela eficiência em apenas três partidas. Em 2026, ele marcou contra Marrocos (1), Haiti (1) e Escócia (2), além de dar um passe para gol diante dos haitianos.

Veja como ficou a lista histórica de participações em gols na primeira fase:

Pelé (1970): 5 participações (3 gols e 2 assistências)

Zico (1982): 5 participações (3 gols e 2 assistências)

Vinícius Júnior (2026): 5 participações (4 gols e 1 assistência)

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Com a classificação garantida em primeiro lugar, o novo protagonista da Amarelinha agora lidera o Brasil na fase de mata-mata da Copa do Mundo.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário na segunda fase da Copa (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira (29), em Houston, em busca de mais um passo rumo ao sonho do hexacampeonato.