Chefe da Audi fala sobre possível troca de Bortoleto e dupla na F1 Mattia Binotto afasta rumores sobre Carlos Sainz, atual piloto da Williams

A chegada da silly season – período em que rumores e especulações sobre o mercado de pilotos dominam os bastidores da Fórmula 1 – colocou em evidência os contratos do atual grid. Embora tenha acordos "multianuais" com seus pilotos, a Audi surgiu como uma das principais equipes envolvidas em especulações. Durante as férias de verão, porém, o chefe de equipe, Mattia Binotto, garantiu estar satisfeito tanto com Gabriel Bortoleto quanto com Nico Hulkenberg.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O primeiro nome a despontar como forte candidato foi Carlos Sainz. O espanhol soma apenas seis pontos e ocupa a 15ª colocação no campeonato. O desempenho abaixo das expectativas alimentou rumores sobre uma possível saída da Williams. Segundo o jornalista britânico Joe Saward, o espanhol poderia substituir Hulkenberg a partir da próxima temporada.

continua após a publicidade

Em entrevista à "RacingNews365", Binotto analisou a ligação entre Sainz e a Audi, principalmente por sua antiga relação com o piloto. Os dois trabalharam juntos na Ferrari. Apesar disso, garantiu que o desempenho da atual dupla da equipe suíça o agrada.

— Carlos é alguém que conheço muito bem, com certeza. De alguma forma, é fácil e óbvio ligá-lo à Audi, mas só posso dizer que estou muito feliz com a dupla que temos. Com frequência, quando se fala de Gabriel e Nico, o que ouço é que é uma boa combinação entre experiência e juventude. No entanto, eu faria um julgamento diferente: são dois pilotos muito rápidos, e estou feliz porque os dois são rápidos. Temos uma boa dupla — disse o italiano.

continua após a publicidade

Se está nas notícias, é porque o projeto chama a atenção. Pelo menos, esse é o pensamento do dirigente sobre os boatos que envolvem a Audi durante esta silly season. Para ele, as especulações mostram que a equipe se tornou atrativa no mercado.

— Acho ótimo que haja esses rumores, porque mostra que o projeto tem credibilidade, que somos atrativos para grandes pilotos e que as pessoas acreditam no que estamos construindo aqui — completou.

continua após a publicidade

Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

➡️ Punições da F1 tiram pontos de Lewis Hamilton em 2026

Bortoleto dá nota para primeira metade da F1 2026

Gabriel Bortoleto está satisfeito com o que a Audi apresentou na primeira metade da temporada 2026 da Fórmula 1. Após terminar o GP da Hungria em 11º lugar, neste domingo (26), o brasileiro avaliou o próprio desempenho e o da equipe e deu nota 8 para o trabalho realizado até aqui.

— Se fosse para dar uma avaliação para mim e para a equipe, eu daria nota 8. Acho que foi um começo de temporada difícil, com algumas quebras e muita coisa para melhorar. Depois, tivemos uma crescente absurda nas últimas etapas. Então, estou muito feliz e, por isso, dou a nota 8, que é uma nota excelente do meu ponto de vista — afirmou, em entrevista ao "ge".

continua após a publicidade

A Audi deixou para trás o início complicado de temporada e passou a aparecer com mais frequência na disputa pelas primeiras posições do pelotão intermediário. Na Hungria, Nico Hulkenberg terminou em nono, enquanto Bortoleto ficou próximo de somar mais pontos para a equipe. Ao todo, o time soma 12 pontos: 10 do brasileiro e dois do alemão.

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.