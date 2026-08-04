Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Chefe da Audi fala sobre possível troca de Bortoleto e dupla na F1

Mattia Binotto afasta rumores sobre Carlos Sainz, atual piloto da Williams

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 16:47
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A chegada da silly season – período em que rumores e especulações sobre o mercado de pilotos dominam os bastidores da Fórmula 1 – colocou em evidência os contratos do atual grid. Embora tenha acordos "multianuais" com seus pilotos, a Audi surgiu como uma das principais equipes envolvidas em especulações. Durante as férias de verão, porém, o chefe de equipe, Mattia Binotto, garantiu estar satisfeito tanto com Gabriel Bortoleto quanto com Nico Hulkenberg.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O primeiro nome a despontar como forte candidato foi Carlos Sainz. O espanhol soma apenas seis pontos e ocupa a 15ª colocação no campeonato. O desempenho abaixo das expectativas alimentou rumores sobre uma possível saída da Williams. Segundo o jornalista britânico Joe Saward, o espanhol poderia substituir Hulkenberg a partir da próxima temporada.

continua após a publicidade

Em entrevista à "RacingNews365", Binotto analisou a ligação entre Sainz e a Audi, principalmente por sua antiga relação com o piloto. Os dois trabalharam juntos na Ferrari. Apesar disso, garantiu que o desempenho da atual dupla da equipe suíça o agrada.

— Carlos é alguém que conheço muito bem, com certeza. De alguma forma, é fácil e óbvio ligá-lo à Audi, mas só posso dizer que estou muito feliz com a dupla que temos. Com frequência, quando se fala de Gabriel e Nico, o que ouço é que é uma boa combinação entre experiência e juventude. No entanto, eu faria um julgamento diferente: são dois pilotos muito rápidos, e estou feliz porque os dois são rápidos. Temos uma boa dupla — disse o italiano.

continua após a publicidade

Se está nas notícias, é porque o projeto chama a atenção. Pelo menos, esse é o pensamento do dirigente sobre os boatos que envolvem a Audi durante esta silly season. Para ele, as especulações mostram que a equipe se tornou atrativa no mercado.

— Acho ótimo que haja esses rumores, porque mostra que o projeto tem credibilidade, que somos atrativos para grandes pilotos e que as pessoas acreditam no que estamos construindo aqui — completou.

continua após a publicidade
Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

➡️ Punições da F1 tiram pontos de Lewis Hamilton em 2026

Bortoleto dá nota para primeira metade da F1 2026

Gabriel Bortoleto está satisfeito com o que a Audi apresentou na primeira metade da temporada 2026 da Fórmula 1. Após terminar o GP da Hungria em 11º lugar, neste domingo (26), o brasileiro avaliou o próprio desempenho e o da equipe e deu nota 8 para o trabalho realizado até aqui.

— Se fosse para dar uma avaliação para mim e para a equipe, eu daria nota 8. Acho que foi um começo de temporada difícil, com algumas quebras e muita coisa para melhorar. Depois, tivemos uma crescente absurda nas últimas etapas. Então, estou muito feliz e, por isso, dou a nota 8, que é uma nota excelente do meu ponto de vista — afirmou, em entrevista ao "ge".

continua após a publicidade

A Audi deixou para trás o início complicado de temporada e passou a aparecer com mais frequência na disputa pelas primeiras posições do pelotão intermediário. Na Hungria, Nico Hulkenberg terminou em nono, enquanto Bortoleto ficou próximo de somar mais pontos para a equipe. Ao todo, o time soma 12 pontos: 10 do brasileiro e dois do alemão.

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Kimi Antonelli e George Russell em GP da Austrália na F1 2026 (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Fórmula 1

Fittipaldi cobra Russell e prevê disputa com Antonelli na F1

Há 1 hora
Sebastian Vettel no GP da Malásia em 2017 (Foto: AFP)

Fórmula 1

GP do Bahrein na Malásia: F1 confirma prova diurna; entenda

Há 1 hora
Lewis Hamilton na garagem da Ferrari no GP da Bélgica pela F1 2026

Fórmula 1

Punições da F1 tiram pontos de Lewis Hamilton em 2026

Há 6 horas
Max Verstappen e Gabriel Bortoleto em coletiva da pré-temporada da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Fórmula 1

Bortoleto discorda de Verstappen na F1: 'Devemos ser capazes'

Há 1 dia
Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Fórmula 1

Rafael Câmara mira vaga ao lado de Bortoleto na F1

Há 1 dia
Alex Poatan recebe prêmio do UFC em Las Vegas

Mais Esportes

De João Fonseca a Poatan: leilão de Neymar vai além do futebol

Há 1 dia
Mais LANCE!
Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

Jos Verstappen coloca futuro de Max na F1 com a Red Bull em dúvida

Emerson Fittipaldi anda pelos boxes da F1

Emerson Fittipaldi exalta recuperação de Hamilton na Ferrari

Oliver Bearman no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

F1: Piloto da Haas, Bearman estabelece prazo para Ferrari

Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026

Gabriel Bortoleto confirma futuro na F1: 'Muitos anos'

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

Ex-campeões analisam a primeira metade da temporada da F1

Kimi Antonelli e Max Verstappen no GP da Bélgica pela F1 2026

Toto Wolff comenta possível parceria entre Verstappen e Antonelli

Michael Schumacher foi piloto da Ferrari

Ex-piloto diz que F1 está preparada para rever Schumacher

Circuito de Hockenheim pode retornar à Fórmula 1 (Foto: Tilke.de)

F1: Alemanha usa brecha no Oriente Médio e mira volta em 2027

Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026

Kimi Antonelli, líder da F1, é alvo de processo milionário

Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Max Verstappen na NASCAR: equipe revela conversas com Red Bull

Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026

Brasil registra maior audiência da Fórmula 1 no mundo em 2026

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Bortoleto fecha testes da F1 com melhor tempo na Hungria

Arte com Jon Jones, do UFC, e Lewis Hamilton, da Fórmula 1 lado a lado

Jon Jones diz ser bloqueado por Lewis Hamilton: 'Covarde'

Max Verstappen concede entrevista antes do terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Paul Crock/AFP)

Verstappen aparece com Toto Wolff em meio a dúvidas na Red Bull