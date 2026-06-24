Atuação de Vini Jr encanta até escoceses, e Seleção se afirma em retorno de Neymar As estrelas Vini Jr e Neymar roubaram os holofotes em Miami

MIAMI, FL (EUA) – Grande destaque da Seleção Brasileira mais uma vez, Vini Jr encantou até mesmo os torcedores escoceses no Hard Rock Stadium. O camisa 7 marcou dois gols da vitória por 3 a 0 do Brasil contra a Escócia na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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Presente no estádio em Miami, a reportagem do Lance! viu os torcedores escoceses exaltando a atuação do artilheiro brasileiro. O atleta do Real Madrid foi o maior destaque da partida.

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Do lado brasileiro, além do encanto com a atuação de Vini Jr na vitória do Brasil, houve mobilização para ver Neymar. Desde o início da segunda etapa, a torcida pediu a entrada do camisa 10. A partir do momento em que ele entrou em campo, os presentes fizeram barulho a cada toque na bola.

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Até mesmo torcedores escoceses se impressionaram com Vini Jr no Hard Rock Stadium (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Clima amistoso nas arquibancadas

Com todos encantados por Vini Jr, o clima nas arquibancadas foi amistoso. O público contou com mais brasileiros, o que fez com que a cor azul fosse bastante vista, também pela popularidade do segundo uniforme do Brasil.

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Do lado escocês, a reta final da partida foi de apreensão. A reportagem do Lance! flagrou torcedores da Escócia conferindo a classificação dos terceiros lugares. Atualmente, a equipe é a sexta nessa lista e estaria classificada para a segunda fase da Copa do Mundo.

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