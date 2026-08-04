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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (04/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 06:00
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Neymar em ação pelo Santos no duelo contra o Remo, pela Copa do Brasil
Neymar em ação pelo Santos no duelo contra o Remo, pela Copa do Brasil (Foto: André Serrão /Fotoarena/Folhapress

A terça-feira (4) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por três competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, além de uma sequência de confrontos da Leagues Cup. A agenda também conta com um duelo pela fase preliminar da Champions League.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 4 de agosto de 2026):

Champions League (playoffs)

15h – Sparta Praga x Lyon – Xsports

Copa do Brasil

19h30 – Juventude x Atlético-MG – Prime Video
21h30 – Remo x Santos – Sportv e Premiere

Neymar em ação pelo Santos no duelo contra o Remo, pela Copa do Brasil
Neymar em ação pelo Santos no duelo contra o Remo, pela Copa do Brasil (Foto: André Serrão /Fotoarena/Folhapress

➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video

Leagues Cup

20h30 – Cincinnati x Pachuca – Apple TV
20h45 – Columbus Crew x Atlas – Apple TV
21h – Charlotte x Pumas UNAM – Apple TV
21h30 – Minnesota United x Juárez – Apple TV
23h – Tigres x Real Salt Lake – Apple TV
23h30 – Vancouver Whitecaps x Atlante – Apple TV

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