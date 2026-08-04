Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (04/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A terça-feira (4) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por três competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, além de uma sequência de confrontos da Leagues Cup. A agenda também conta com um duelo pela fase preliminar da Champions League.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 4 de agosto de 2026):
Champions League (playoffs)
15h – Sparta Praga x Lyon – Xsports
Copa do Brasil
19h30 – Juventude x Atlético-MG – Prime Video
21h30 – Remo x Santos – Sportv e Premiere
➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️ Clique para assistir no Prime Video
Leagues Cup
20h30 – Cincinnati x Pachuca – Apple TV
20h45 – Columbus Crew x Atlas – Apple TV
21h – Charlotte x Pumas UNAM – Apple TV
21h30 – Minnesota United x Juárez – Apple TV
23h – Tigres x Real Salt Lake – Apple TV
23h30 – Vancouver Whitecaps x Atlante – Apple TV
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
Juventude x Atlético-MG: onde assistir e escalações pela Copa do BrasilHá 11 horas
Onde Assistir
Remo x Santos: onde assistir, horário e escalações pela Copa do BrasilHá 12 horas
Onde Assistir
Fortaleza x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pela Copa do BrasilHá 14 horas
Onde Assistir
Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão FemininoHá 19 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (03/08/2026)Há 1 dia
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (02/08/2026)Há 2 dias
Mais LANCE!