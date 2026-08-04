José Boto admite outras opções e aumenta expectativa por Luiz Henrique no Flamengo Dirigente concedeu entrevista nesta madrugada no Aeroporto do Galeão

José Boto voltou da Argentina sem confirmar a contratação de Thiago Almada, mas deixou uma pista importante sobre a estratégia do Flamengo no mercado. Durante entrevista no desembarque no Aeroporto do Galeão, na madrugada desta terça-feira (4), com a presença da reportagem do Lance!, o diretor de futebol afirmou que o Rubro-Negro não concentra seus esforços em apenas um jogador, aumentando a expectativa em torno de outros nomes monitorados, entre eles Luiz Henrique.

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Ao ser perguntado sobre as especulações envolvendo Luiz Henrique, Boto afirmou que o Flamengo mantém diferentes frentes abertas na janela de transferências.

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— O Flamengo não se fixa só num jogador. Joga às vezes em vários tabuleiros — afirmou o dirigente.

Flamengo mantém negociação com Almada, mas impõe condições

Apesar de reforçar que o Flamengo segue interessado em Thiago Almada, José Boto evitou garantir um desfecho positivo. Segundo ele, a negociação depende das condições financeiras e do comportamento do mercado.

— Pode vir o Almada, pode vir outro, pode não vir ninguém. Mas, se vier algum jogador, vai ser nas condições que o Flamengo quer, e não em leilões — disse o dirigente.

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O dirigente também reforçou que o clube não pretende esperar indefinidamente por um desfecho na negociação envolvendo Thiago Almada.

— Não vamos esperar eternamente. Contratações deste nível exigem paciência para não se pagar mais do que se deve. Mas também não vamos esperar para sempre.

Boto ainda voltou a afirmar que o Flamengo não participará de disputas financeiras para contratar reforços.

— Não vamos entrar em leilões com outros clubes que estão interessados — e outros que fingem estar interessados apenas para aumentar o preço — completou.

As declarações reforçam que, caso a negociação por Almada não avance dentro dos parâmetros estabelecidos pela diretoria, o clube já trabalha com alternativas para reforçar o elenco.

José Boto concedeu entrevista no Aeroporto do Galeão (Foto: Lucas Bayer/Lance!)