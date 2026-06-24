Marquinhos iguala tetracampeão e fica perto de recorde pelo Brasil
Titular do PSG é o segundo zagueiro com mais jogos pela Seleção
Nesta quarta-feira, o ataque da Escócia pouco incomodou o setor defensivo do Brasil, que venceu por 3 a 0 e garantiu o primeiro lugar do Grupo C à segunda fase. A partida em Miami teve um sabor especial para Marquinhos, que se tornou o segundo zagueiro com mais jogos pela Seleção Brasileira. Agora, são 108, igualando a marca do ex-goleiro Taffarel, um dos heróis do tetracampeonato, nos EUA, e deixando para trás o ex-zagueiro Lúcio.
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Entre os defensores que já vestiram a camisa do Brasil, o titular do Paris Saint-Germain só está atrás de Thiago Silva, que disputou 113 partidas.
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Marquinhos elogia a torcida
Ainda no Hard Rock Stadium, palco da vitória desta quarta, Marquinhos, que jogou os Mundiais de 2018 e 2022 e as Copas América de 2015, 2016, 2019, 2021 e 2024, agradeceu o carinho vindo das arquibancadas:
- Em todas as cidades que passamos, tivemos um carinho muito grande, energia excepcional em todos os jogos. Então, sabemos que somos bem representados fora de campo e não podemos fazer diferente dentro dele.
Para o zagueiro do PSG, é especial estrar em mais uma Copa do Mundo e com tanto apoio:
- Temos que, cada vez mais, buscar essa energia neles (nos torcedores), na nossa família, para que possamos sempre fazer o melhor dentro de campo. É um orgulho muito grande vestir essa camisa da Seleção Brasileira e representar tanta gente assim. Nada mais justo que uma boa vitória para agradecer o carinho e energia que eles tiveram com a gente.
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