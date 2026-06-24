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Ancelotti elogia Vini Jr e diz que brasileiro está entre os melhores do mundo

Treinador da Seleção Brasileira destacou a qualidade do atacante e afirmou que o camisa 7 está entre os principais jogadores do futebol mundial

PorMarcio DolzanEnviado especial
24/06/2026 22:36
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Vini Jr marcou duas vezes em vitória do Brasil sobre a Escócia
Vini Jr marcou duas vezes na vitória do Brasil sobre a Escócia (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

MIAMI (EUA) - O atacante Vini Jr comandou a vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (24), em Miami, ao marcar duas vezes. O camisa 7 tem sido o principal destaque da Seleção Brasileira nestes três primeiros jogos da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti concorda e acredita que o brasileiro seja um dos melhores jogadores do mundo na atualidade.

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    Em entrevista coletiva após ver o Brasil avançar à Segunda Fase da Copa do Mundo, o técnico italiano rasgou elogios a Vini Jr, titular absoluto no ataque da Seleção.

    — É satisfatório porque não tinha dúvida de como ele poderia chegar a essa Copa do Mundo. Para ele é uma honra jogar com a Seleção, ele está indo muito bem, também fez gol de cabeça, que é muito raro para ele. Não sou eu que vou descobrir o Vini, para mim Vini é um top. É um dos melhores do mundo obviamente — afirmou Anceotti.

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    Além disso, o comandante do Brasil disse que todos estão trabalhando para que a equipe desempenhe seu melhor futebol. Contra a Escócia, o desempenho agradou, mas Ancelotti acredita que o principal é conquistar os resultados, não necessáriamente jogar bem.

    — Estamos trabalhando para jogar o melhor que podemos, mas o nosso objetivo não é jogar bem. A gente sabe que jogar bem deixa mais perto de ganhar, mas nosso objetivo é ganhar. O técnico é julgado sobre ganhar ou não. Se a gente ganhar a Copa jogou bem, se não ganhar jogou mal. Entendo muito bem isso, mas estou satisfeito porque o time está melhorando. Eu gosto de falar sobre o time, não sobre individualidades. Temos muitos bons jogadores, mas gosto de falar da atitude e de como a equipe pode jogar — explicou.

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    Brasil aguarda por adversário

    Com a vitória nesta terceira rodada, aliada à vitória do Marrocos por 4 a 2 sobre o Haiti, o Brasil garantiu a primeira colocação do Grupo C e agora aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário (Holanda, Japão ou Suécia). O próximo compromisso da Seleção será na segunda-feira (29), em Houston, em busca de mais um passo rumo ao sonho do hexacampeonato.

    — Sem dúvida. Os três adversários são com muita qualidade. Holanda é mais experiente que Japão, mas o Japão, sobretudo antes da Copa, teve resultados muito bonitos nos amistosos. Suécia tem na frente muito potencial. A ver amanhã o que acontece — finalizou Ancelotti.

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