'Responsabilidade e honra': Ancelotti destaca estreia em Copas pela Seleção Brasil encara o Marrocos no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium

EAST RUTHERFORD, NJ (EUA) - A estreia está próxima. No sábado, a Seleção Brasileira encara o Marrocos, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O confronto marca a estreia de Carlo Ancelotti em Mundiais como treinador, algo que ele classificou como uma honra, apesar da responsabilidade envolvida.

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Ainda na mesma resposta, o italiano afirmou ser um "momento bonito em sua história", marcada por títulos nas principais ligas europeias.

— Bom, é uma experiência nova e especial. A responsabilidade e a honra de representar o país do futebol. A Seleção (Brasileira) é a mais premiada do mundo. Responsabilidade e honra. Eu quero aproveitar com alegria e felicidade esse momento porque é um momento muito bonito da minha história — afirmou.

Ancelotti evitou antecipar qual será a postura da Seleção na estreia, ao mesmo tempo em que destacou que a posse de bola não é o fator mais determinante da partida, e sim a eficiência na finalização. As tendências do jogo serão definidas dentro do próprio confronto, segundo o treinador, que mantém confiança no trabalho à frente do Brasil.

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— Posse de bola é um aspecto do jogo, mas não é o mais importante. Falando em estatísticas, o mais importante são os gols marcados. A ideia de jogo é ter o controle da bola. Quando não temos, precisamos estar compactos, porque todos os rivais, o Marrocos obviamente, têm qualidade e podem criar problemas se você não estiver preparado — completou.

— Uma equipe que pode competir com todos. Estamos convencidos de que podemos competir com todo o mundo. Temos qualidade, experiência, então temos uma equipe que nos dá confiança para competirmos com todo o mundo — finalizou.

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Ancelotti de braços cruzados no treino da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Datas e horários dos jogos da Seleção na fase de grupos da Copa

13/06: Brasil x Marrocos - 19h

19/06: Brasil x Haiti - 21h30

24/06: Escócia x Brasil - 19h

*Horários de Brasília.

➡️Brasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022

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