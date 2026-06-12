logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

'Responsabilidade e honra': Ancelotti destaca estreia em Copas pela Seleção

Brasil encara o Marrocos no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados especiais
12/06/2026 17:57
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa no MetLife antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
Ancelotti durante a coletiva de imprensa (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

EAST RUTHERFORD, NJ (EUA) - A estreia está próxima. No sábado, a Seleção Brasileira encara o Marrocos, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O confronto marca a estreia de Carlo Ancelotti em Mundiais como treinador, algo que ele classificou como uma honra, apesar da responsabilidade envolvida.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Calor e presente da Fifa marcam palco da estreia da Seleção na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Brasil x Marrocos

    Brasil x Marrocos: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Seleção na Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 4 horas

    • Ainda na mesma resposta, o italiano afirmou ser um "momento bonito em sua história", marcada por títulos nas principais ligas europeias.

    — Bom, é uma experiência nova e especial. A responsabilidade e a honra de representar o país do futebol. A Seleção (Brasileira) é a mais premiada do mundo. Responsabilidade e honra. Eu quero aproveitar com alegria e felicidade esse momento porque é um momento muito bonito da minha história — afirmou.

    Ancelotti evitou antecipar qual será a postura da Seleção na estreia, ao mesmo tempo em que destacou que a posse de bola não é o fator mais determinante da partida, e sim a eficiência na finalização. As tendências do jogo serão definidas dentro do próprio confronto, segundo o treinador, que mantém confiança no trabalho à frente do Brasil.

    continua após a publicidade

    — Posse de bola é um aspecto do jogo, mas não é o mais importante. Falando em estatísticas, o mais importante são os gols marcados. A ideia de jogo é ter o controle da bola. Quando não temos, precisamos estar compactos, porque todos os rivais, o Marrocos obviamente, têm qualidade e podem criar problemas se você não estiver preparado — completou.

    — Uma equipe que pode competir com todos. Estamos convencidos de que podemos competir com todo o mundo. Temos qualidade, experiência, então temos uma equipe que nos dá confiança para competirmos com todo o mundo — finalizou.

    continua após a publicidade
    Ancelotti de braços cruzados no treino da Seleção
    Ancelotti de braços cruzados no treino da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    Datas e horários dos jogos da Seleção na fase de grupos da Copa

    • 13/06: Brasil x Marrocos - 19h
    • 19/06: Brasil x Haiti - 21h30
    • 24/06: Escócia x Brasil - 19h

    *Horários de Brasília.

    ➡️Brasil da estreia na Copa de 2026 pode ser quase o mesmo de 2022

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos par

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em coletiva de imprensa no MetLife antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraAncelotti: 'Temos um bom sentimento para esta Copa do Mundo'Há 5 minutos
    O meia Scott McTominay retorna à Escócia (Foto: DIvulgação/Fifa)
    Copa do MundoRecuperado de mal-estar, rival do Brasil está pronto para a estreia na CopaHá 15 minutos
    Pelé admira troféu da Copa do Mundo de 1958. (Foto: Divulgação/ FIFA)
    Seleção BrasileiraMedalha de Pelé da Copa de 1958 vai a leilão na InglaterraHá 49 minutos
    Messi e Neymar - Barcelona
    Copa do MundoNeymar ou Messi, quem era o mais divertido? Rafinha respondeHá 1 hora
    Ancelotti aplaude o time na beira do campo em Cleveland
    Copa do MundoJornal Marca aponta Copa do Mundo de 2026 como o maior desafio da carreira de AncelottiHá 1 hora
    Seleção BrasileiraCalor e presente da Fifa marcam palco da estreia da Seleção na Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Brasil x Marrocos
    Brasil x Marrocos: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Seleção na Copa do Mundo
    Neymar tem treinado na academia desde que se apresentou à Seleção
    Exames, teste físico e esteira da Nasa: os bastidores da recuperação de Neymar na Seleção
    Treino da Seleção Brasileira no CT e Morristown
    Brasil x Marrocos: Ancelotti mantém mistério nas laterais; veja provável escalação
    Marwane Saadane
    Quem são os jogadores chamados por Marrocos, rival do Brasil, após cortes por lesão na Copa do Mundo
    Coreia do Sul comemora gol contra a Tchéquia
    Ranking da Fifa muda após primeiros jogos da Copa do Mundo; entenda
    Canarinho chega ao treino da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)
    Com caixa de som à la Neymar e dança com jornalistas, Canarinho faz a festa antes de treino da Seleção
    Marcelo - lateral - Real Madrid (ESP)
    12 de junho ou de maio? Relembre a icônica resposta de Marcelo sobre seu aniversário
    Rayan, Endrick e Igor Thiago em Brasl x Panamá
    Rayan e Igor Thiago estreiam na Copa como os jogadores que mais valorizaram após convocação da Seleção; veja cenário
    Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Espanhóis projetam papel de Endrick na Copa: 'A grande esperança'
    'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    Copa do Mundo: Rio de Janeiro resgata tradição de ruas pintadas em apoio à Seleção
    Nomes como Leandro, Júnior Falcão, Sócrates e Zico marcaram época na Seleção Brasileira que encantou o mundo em 1982
    Como o Flamengo ajudou a escrever a história da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo
    Gabrielle, esposa do Gabriel Magalhães deu entrevista exclusiva ao Lance! (Foto: Acervo Pessoal)
    Dia dos Namorados: conheça Gabrielle, esposa de Gabriel Magalhães, titular da Seleção
    Jogadores da Seleção jogam Warzone na concentração nos EUA (Foto: Reprodução Instagram)
    Entre videogames, truco e F-1: como a Seleção relaxa nos EUA