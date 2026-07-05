Rodrigo Caetano lamenta eliminação da Seleção e pede ciclo completo até 2030 O executivo destacou a evolução da Seleção nas últimas semanas

EAST RUTHERFORD, NJ (EUA) - O ciclo conturbado e com diversas mudanças de treinador do Brasil terminou neste domingo (5) com a derrota por 2 a 1 para a Noruega e a eliminação na Copa do Mundo. Na zona mista, o coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, lamentou a queda precoce da Seleção e pediu um ciclo completo para 2030.

– Nós ainda estamos juntando os cacos. Todos muito tristes, frustrados e decepcionados: os atletas, a comissão técnica e o staff. Mas não podemos invalidar o período que tivemos juntos, principalmente nesses 38 dias. Foi um nível alto de comprometimento e profissionalismo desde o primeiro dia. Realmente, por tudo que a equipe cresceu ao longo da competição, essa eliminação dói ainda mais – comentou.

continua após a publicidade

– Ficamos em uma fase em que tínhamos tudo para avançar. Nosso objetivo sempre foi chegar à final, mesmo com um ciclo fora do modelo ideal. Pelo trabalho no último ano, tínhamos esperança. Cabe a nós agora destacar a importância de um ciclo dentro da normalidade, com mais calma, um trabalho que terá continuidade com o mister até 2030. Que tenhamos o mínimo de tranquilidade para projetar o próximo Mundial – disse Rodrigo Caetano, projetando o próximo Mundial da Seleção.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Eliminação do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil foi eliminado na Copa do Mundo neste domingo (5) ao perder para a Noruega por 2 a 1. Em campo, a Seleção Brasileira criou mais chances, mas sofreu dois gols de Haaland.

continua após a publicidade

Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

No primeiro tempo, Bruno Guimarães teve pênalti, mas errou a cobrança. Na segunda etapa, Haaland marcou de cabeça e, na reta final, teve liberdade na entrada da área para chutar no canto direito de Alisson. Neymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável