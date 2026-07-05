Muricy Ramalho detona Seleção Brasileira: 'Não tem como' Ex-treinador não poupou palavras após eliminação

Muricy Ramalho detonou a atuação da Seleção Brasileira na eliminação da Copa do Mundo após derrota contra a Noruega neste domingo (5). Ao 'UOL', o ex-treinador se manifestou em uma coluna de opinião e não poupou palavras.

- Uma coisa que começa errada não pode dar certo no final. Foram muitas trocas de treinadores na seleção brasileira, troca de presidente e um ambiente muito conturbado, inclusive nas eliminatórias. Assim, o resultado reflete a desorganização recente - disse Muricy Ramalho.

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Nas suas palavras, Muricy destacou que acredita que a Seleção Brasileira não apresenta uma personalidade e falou sobre "a necessidade de uma reflexão profunda".

Muricy Ramalho detonou a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

- O futebol brasileiro carece de uma identidade clara. Diante de diversos problemas, a seleção acabou eliminada pela Noruega, uma equipe que, embora tenha seus méritos, não possui a mesma força histórica do Brasil. As constantes trocas de presidente e de treinadores prejudicam o planejamento. É necessária uma reflexão profunda, talvez por meio de um congresso que reúna treinadores, imprensa e federações para debater alternativas de melhoria para o futebol nacional - escreveu.

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Muricy Ramalho foi campeão da Copa Libertadores e tetracampeão brasileiro. Na sua fala, destacou ainda que a Seleção "precisa ser profissionalizada".

- O Brasil está atrás de diversas nações em termos de organização. Embora o país continue revelando muitos talentos, precisa de uma estruturação mais profissional - completou.

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Como foi a vitória da Noruega em cima do Brasil?

O sonho do hexacampeonato terminou de forma dolorosa para a Seleção Brasileira. Com dois gols de Haaland, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova Jersey, eliminou a equipe de Carlo Ancelotti nas oitavas de final da Copa do Mundo e escreveu uma das maiores páginas de sua história. Neymar, em sua despedida com a camisa da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, diminuiu em cobrança de pênalti nos acréscimos.

A Noruega se aproveitou do pênalti perdido por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo para se manter viva na partida, além de uma chance clara desperdiçada por Endrick, quando o jogo ainda estava 0 a 0 no segundo tempo. Os europeus subiram de produção, anularam as ações ofensivas da Seleção Brasileira e aproveitaram o oportunismo de Haaland.

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Com o resultado, os europeus aguardam o vencedor de México e Inglaterra. As duas equipes se enfrentam neste domingo, na Cidade do México, às 21h. O Brasil volta para casa e segue sem vencer um europeu em Copas do Mundo, em mata-mata, desde o triunfo por 2 a 0 sobre a Alemanha, na final do Mundial de 2002.

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