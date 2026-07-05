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Muricy Ramalho detona Seleção Brasileira: 'Não tem como'

Ex-treinador não poupou palavras após eliminação

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
05/07/2026 22:09
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Muricy Ramalho
Muricy acumulou títulos como treinador (Foto: Reprodução)

Muricy Ramalho detonou a atuação da Seleção Brasileira na eliminação da Copa do Mundo após derrota contra a Noruega neste domingo (5). Ao 'UOL', o ex-treinador se manifestou em uma coluna de opinião e não poupou palavras.

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    • - Uma coisa que começa errada não pode dar certo no final. Foram muitas trocas de treinadores na seleção brasileira, troca de presidente e um ambiente muito conturbado, inclusive nas eliminatórias. Assim, o resultado reflete a desorganização recente - disse Muricy Ramalho.

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    Nas suas palavras, Muricy destacou que acredita que a Seleção Brasileira não apresenta uma personalidade e falou sobre "a necessidade de uma reflexão profunda".

    Muricy Ramalho dando opinião
    Muricy Ramalho detonou a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    - O futebol brasileiro carece de uma identidade clara. Diante de diversos problemas, a seleção acabou eliminada pela Noruega, uma equipe que, embora tenha seus méritos, não possui a mesma força histórica do Brasil. As constantes trocas de presidente e de treinadores prejudicam o planejamento. É necessária uma reflexão profunda, talvez por meio de um congresso que reúna treinadores, imprensa e federações para debater alternativas de melhoria para o futebol nacional - escreveu.

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    • Muricy Ramalho foi campeão da Copa Libertadores e tetracampeão brasileiro. Na sua fala, destacou ainda que a Seleção "precisa ser profissionalizada".

    - O Brasil está atrás de diversas nações em termos de organização. Embora o país continue revelando muitos talentos, precisa de uma estruturação mais profissional - completou.

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    Como foi a vitória da Noruega em cima do Brasil?

    O sonho do hexacampeonato terminou de forma dolorosa para a Seleção Brasileira. Com dois gols de Haaland, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova Jersey, eliminou a equipe de Carlo Ancelotti nas oitavas de final da Copa do Mundo e escreveu uma das maiores páginas de sua história. Neymar, em sua despedida com a camisa da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, diminuiu em cobrança de pênalti nos acréscimos.

    Noruega se aproveitou do pênalti perdido por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo para se manter viva na partida, além de uma chance clara desperdiçada por Endrick, quando o jogo ainda estava 0 a 0 no segundo tempo. Os europeus subiram de produção, anularam as ações ofensivas da Seleção Brasileira e aproveitaram o oportunismo de Haaland.

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    Com o resultado, os europeus aguardam o vencedor de México Inglaterra. As duas equipes se enfrentam neste domingo, na Cidade do México, às 21h. O Brasil volta para casa e segue sem vencer um europeu em Copas do Mundo, em mata-mata, desde o triunfo por 2 a 0 sobre a Alemanha, na final do Mundial de 2002.

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