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Neymar gera multa à CBF em possível último jogo pela Seleção; entenda

Camisa 10 cometeu falta no fim da partida e recebeu punição contr a Noruega

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
05/07/2026 22:39
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Neymar recebeu amarelo contra a Noruega e gerou multa à CBF
Neymar recebeu cartão amarelo contra a Noruega. (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A falta cometida por Neymar nos acréscimos do segundo tempo contra a Noruega pelas oitavas da Copa do Mundo gerou uma multa à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O camisa 10 do Brasil recebeu um cartão amarelo após derrubar Odegaard, o único de toda a partida. De acordo com as regras, a Fifa pune cada federação por conta de atitudes indisciplinares dos seus atletas durante o torneio.

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    Cada cartão amarelo recebido por um jogador gera uma multa de 10 mil francos suíços, o que corresponde a pouco mais de R$ 64 mil, para cada seleção. O número aumenta a depender da gravidade da punição. Um cartão vermelho direto, por exemplo, custa 20 mil francos suíços, ou R$ 128 mil na cotação atualizada. Já a expulsão por dois amarelos rende 15 mil francos suíços, ou R$ 96 mil.

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    O valor é acumulado ao longo do torneio, o que obriga a CBF a somar todas as punições dos seus jogadores para chegar à cifra final. Somando todos os cinco jogos da Seleção Brasileira, a equipe de Carlo Ancelotti levou oito cartões amarelos e nenhum vermelho. Isso significa que a multa do Brasil com a Fifa é de 80 mil francos suíços, o que corresponde a R$ 514 mil na cotação atualizada.

    Na primeira partida, contra Marrocos, a Seleção Brasileira teve dois jogadores punidos com cartão amarelo, Casemiro e Ibañez. Na partida seguinte, diante do Haiti, apenas Douglas Santos levou punição, enquanto Fabinho e Danilo receberam na partida contra a Escócia.

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    • No mata-mata com o Japão, Casemiro levou um segundo amarelo, o único a levar dois cartões em todo o Mundial e, portanto, o que mais gerou multa à CBF. Por fim, Neymar fez falta e foi punido com o amarelo.

    Cartões amarelos do Brasil na Copa

    Brasil x Marrocos

    • Casemiro
    • Ibañez

    Brasil x Haiti

    • Douglas Santos

    Brasil x Escócia

    • Danilo
    • Fabinho

    Brasil x Japão

    • Casemiro
    • Fabinho

    Brasil x Noruega

    • Neymar

    Total de cartões: oito amarelos e nenhum vermelho
    Total da multa: 80 mil francos suíços (R$ 514 mil)

    Neymar, atacante da Seleção Brasileira
    Neymar recebeu amarelo nos acréscimos da partida contra a Noruega. (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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