Neymar gera multa à CBF em possível último jogo pela Seleção; entenda Camisa 10 cometeu falta no fim da partida e recebeu punição contr a Noruega

A falta cometida por Neymar nos acréscimos do segundo tempo contra a Noruega pelas oitavas da Copa do Mundo gerou uma multa à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O camisa 10 do Brasil recebeu um cartão amarelo após derrubar Odegaard, o único de toda a partida. De acordo com as regras, a Fifa pune cada federação por conta de atitudes indisciplinares dos seus atletas durante o torneio.

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Cada cartão amarelo recebido por um jogador gera uma multa de 10 mil francos suíços, o que corresponde a pouco mais de R$ 64 mil, para cada seleção. O número aumenta a depender da gravidade da punição. Um cartão vermelho direto, por exemplo, custa 20 mil francos suíços, ou R$ 128 mil na cotação atualizada. Já a expulsão por dois amarelos rende 15 mil francos suíços, ou R$ 96 mil.

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O valor é acumulado ao longo do torneio, o que obriga a CBF a somar todas as punições dos seus jogadores para chegar à cifra final. Somando todos os cinco jogos da Seleção Brasileira, a equipe de Carlo Ancelotti levou oito cartões amarelos e nenhum vermelho. Isso significa que a multa do Brasil com a Fifa é de 80 mil francos suíços, o que corresponde a R$ 514 mil na cotação atualizada.

Na primeira partida, contra Marrocos, a Seleção Brasileira teve dois jogadores punidos com cartão amarelo, Casemiro e Ibañez. Na partida seguinte, diante do Haiti, apenas Douglas Santos levou punição, enquanto Fabinho e Danilo receberam na partida contra a Escócia.

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No mata-mata com o Japão, Casemiro levou um segundo amarelo, o único a levar dois cartões em todo o Mundial e, portanto, o que mais gerou multa à CBF. Por fim, Neymar fez falta e foi punido com o amarelo.

Cartões amarelos do Brasil na Copa

Brasil x Marrocos

Casemiro

Ibañez

Brasil x Haiti

Douglas Santos

Brasil x Escócia

Danilo

Fabinho

Brasil x Japão

Casemiro

Fabinho

Brasil x Noruega

Neymar

Total de cartões: oito amarelos e nenhum vermelho

Total da multa: 80 mil francos suíços (R$ 514 mil)

Neymar recebeu amarelo nos acréscimos da partida contra a Noruega. (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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