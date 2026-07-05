Quando é o próximo jogo do Brasil e até quando vai o contrato de Ancelotti?
Eliminado da Copa do Mundo, Brasil já tem próximos jogos definidos
A eliminação na Copa do Mundo encerrou o sonho do hexacampeonato, mas não representa o fim do trabalho de Carlo Ancelotti como técnico do Brasil. Após a derrota por 2 a 0 para a Noruega nas oitavas de final, no MetLife Stadium, a CBF mantém o planejamento para o próximo ciclo e já tem compromissos marcados para a Data Fifa de setembro.
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Com Ancelotti no comando, a Austrália enfrentará o Brasil em dois amistosos durante a Data Fifa de setembro de 2026. O primeiro confronto está previsto para o dia 25 de setembro, na cidade de Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltarão a se enfrentar, desta vez em Brisbane.
A Data Fifa do período será mais extensa do que o habitual. Ela acontecerá entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro, permitindo que as seleções realizem até quatro partidas oficiais no intervalo. Com isso, o planejamento da CBF não deve se limitar aos dois compromissos diante da Austrália.
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Até quando vai o contrato de Carlo Ancelotti com o Brasil?
Em maio, a CBF anunciou a renovação do contrato de Carlo Ancelotti, que agora permanecerá no comando da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2030.
Inicialmente, Ancelotti havia sido anunciado em maio de 2025 com vínculo válido apenas até o fim da Copa do Mundo de 2026. No entanto, ainda no ano passado, o treinador demonstrou interesse em continuar liderando a equipe por mais um ciclo completo.
A avaliação positiva do trabalho desenvolvido também pesou na decisão da CBF. Com o interesse das duas partes em manter a parceria, o acordo foi ampliado, garantindo a permanência do técnico italiano até o próximo Mundial.
Com a renovação já oficializada, Ancelotti terá a missão de iniciar a reconstrução da Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo de 2030. Os amistosos contra a Austrália marcarão o início desse novo ciclo e servirão como os primeiros testes após a eliminação para a Noruega.
De olho na próxima Copa do Mundo
O planejamento faz parte da preparação para o novo ciclo da Seleção Brasileira, que terá como principal objetivo a formação da equipe, já pensando na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 2030. A comissão técnica de Carlo Ancelotti pretende utilizar as Datas Fifa para dar sequência ao trabalho iniciado antes da Copa e observar novas opções para o elenco.
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