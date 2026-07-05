Bruno Guimarães se desculpa por pênalti perdido em queda do Brasil: 'Tinha estudado o goleiro'
Camisa 8 teve a chance de colocar o Brasil à frente do placar diante da Noruega
A Seleção Brasileira decepcionou mais uma vez na Copa do Mundo. Dessa vez, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, quando perdeu para a Noruega, por 2 a 1, pelas oitavas de final da Mundial, na noite deste domingo (5). Bruno Guimarães teve a chance de colocar a Seleção à frente do placar quando o duelo ainda estava empatado, mas acabou desperdiçando cobrança de pênalti nas oitavas da Copa de 2026.
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— Acho que eu vinha fazendo uma Copa muito boa. Fui infeliz no pênalti. Tinha estudado muito o goleiro deles e via que ali era o melhor canto para bater. Infelizmente, ele pegou. Mas é uma tristeza geral, todo mundo muito chateado — disse Bruno Guimarães na zona mista do estádio.
Antes da cobrança, Vini Jr. estava com a bola nas mãos, mas entregou a Bruno Guimarães, que cobrou mal e viu o goleiro adversário defender. O camisa 8 brasileiro pediu desculpas pelo erro.
— Enfim, pedir desculpas ao torcedor, que sempre acreditou, que nos apoiou até o final. É um dia muito difícil até de encontrar as palavras. Muito chateado com tudo isso, é buscar a força agora na nossa família, que vai ser um momento importante — disse o volante.
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— A gente está muito triste, claramente. É um jogo que tínhamos totais condições de ganhar. Acho que é uma dor muito forte e é difícil encontrar palavras, porque não estávamos esperando isso. A gente sabe que futebol, muitas vezes, te dá muita alegria — finalizou.
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Ancelotti explica escolha de Bruno Guimarães
Após a eliminação brasileira, o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva e foi questionado sobre o motivo de Bruno Guimarães ter sido o escolhido para cobrar, e não Vini Jr.
— Porque fizemos uma estatística de um ano de jogadores rivais e dos nossos. O melhor na seleção era Raphinha. Naquele momento no campo, o melhor a tirar o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Raphinha e depois Bruno Guimarães, e depois Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensamos que era o melhor no campo — explicou Ancelotti.
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