Danilo indica saída da Seleção e revela como Ancelotti ficou com a eliminação na Copa Camisa 13 do Brasil completará 35 anos nos próximos dias e deve encerrar seu ciclo na Seleção

NOVA JERSEY (EUA) - Um dos jogadores mais experientes deste plantel do Brasil, o lateral/zagueiro Danilo foi mais um atleta a falar da tristeza de todos com a eliminação precoce da Seleção Brasileira na noite deste domingo (5), quando perdeu para a Noruega, por 2 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para o jogador, essa pode ter sido seu último Mundial.

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— É difícil fazer uma avaliação sensata e lúcida agora, por estar tomado por tanto sentimento de tristeza e desilusão. Obviamente, tudo o que você falou é algo que tem a sua importância, mas hoje nós tínhamos um jogo que poderíamos ter vencido e não aconteceu. Então, tudo que passa a ser falado pode surgir como desculpa, e não é esse o ponto. Eu assumi a responsabilidade com muita tristeza e é difícil encontrar palavras, sinceramente, porque é um jogo em que eles foram mais efetivos e venceram, e aí faz mal, enfim, é difícil — resumiu Danilo, na zona mista após a eliminação.

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O jogador está prestes a completar 35 anos. Com a possível saída da Seleção Brasileira, que encerrou um ciclo com a queda nesta edição da Copa do Mundo, Danilo garantiu que será um torcedor assíduo e espera por dias melhores do Brasil dentro de campo.

— É natural pela idade, pela demanda do futebol. Eu faço 35 anos na próxima semana e, obviamente, agora eu vou estar sempre na primeira fila como mais um torcedor por aqueles que continuam e só gratidar um olhar de tentar colher coisas boas, de tentar, para mim, singularmente, acreditar sempre naquilo que eu poderia fazer, me deu essas oportunidades, que as pessoas possam também se permitir sonhar e serem resilientes e trabalhadores nas suas vidas, porque isso dá frutos importantes — continuou o camisa 13 da Seleção Brasileira.

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Danilo foi perguntado sobre o que o técnico Carlo Ancelotti falou no vestiário com os jogadores após a queda do Brasil no Mundial. Danilo admitiu que todos estão tristes e que o italiano está "muito abatido".

— Tristeza como todos, o Mr. estava muito abatido, é um de nós, seguramente é italiano, mas nesse momento o Mr. tinha o coração totalmente brasileiro e é difícil, está bastante triste como todos nós, infelizmente nós não fomos capazes de passar na eliminatória e isso faz mal — finalizou Danilo.

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(Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)



